Jorge García, experto inmobiliario: "Es mejor no publicar la vivienda en venta y pasarla por listas internas"

El mercado inmobiliario en Aragón continúa en plena efervescencia. El precio medio de la vivienda se sitúa ya en 140.311 euros, mientras que el número de operaciones ha registrado un crecimiento del 20 %.

Ante este escenario, Jorge García, miembro de la cátedra del mercado inmobiliario de Zaragoza, analizó las causas del dinamismo del sector en el programa Conexión Aragón, de Aragón TV.

"Al existir poca oferta, los precios están en aumento", explica García. Una situación que, según el experto, impulsa a los compradores a adelantarse por miedo a perder oportunidades, ya que de lo contrario los valores seguirán al alza.

La presión no solo afecta a la compraventa: el mercado del alquiler también experimenta subidas significativas. En un año, el precio por metro cuadrado ha aumentado un 8,8 %, alcanzando los 10 euros.

La sensación de urgencia también se traslada a los arrendamientos. En provincias como Teruel ha surgido una tendencia que gana terreno en el resto de Aragón, especialmente en ciudades como Zaragoza: los llamados Alquileres Exprés.

“No se suelen publicar ya siquiera. Es mejor no publicarlo, pasarlo a tus listas internas y dar salida a los inmuebles. Por eso ya ni se publicitan”, explica García. Hay poca oferta y mucha demanda, por lo que algunos pisos ni llegan a publicitarse.

Entre comprar y alquilar

Consultados por el programa, varios vecinos de Zaragoza reconocieron su preferencia por la compra frente al alquiler, aunque la mayoría admitió que, por el momento, no les queda otra opción que arrendar. "Ahora estamos de alquiler, pero queremos comprar. La situación está complicada", relataba una joven.

Frente a las dificultades de acceso a la vivienda, emergen alternativas como el coliving. En Zaragoza ya se desarrollan cuatro proyectos de este tipo, donde los inquilinos disponen de un minipiso con dormitorio y baño, mientras que comparten zonas comunes.

El 77% de los aragoneses tiene un inmueble en propiedad. De estos, el 23% tiene más de uno. Son datos del último informe de la Cátedra Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza. Jorge García Alonso.

"Con la gran actividad económica que hay en Aragón, hay mucha más demanda de vivienda que oferta, entonces creo que este sistema de residencias de coliving viene a aliviar un poco el problema", comenta el arquitecto Fernando Used en el programa Aquí y Ahora de Aragón Televisión.

Used explica que estos espacios serían para "alojamientos temporales", que fundamentalmente aprovecharían "estudiantes universitarios, estudiantes de plazas MIR, o trabajadores de ingeniería que vienen a los montajes de las plantas fotovoltaicas" que están empezando a levantarse en la comunidad.

¿Un riesgo de burbuja inmobiliaria?

El encarecimiento tanto del alquiler como de la compraventa recuerda inevitablemente a la etapa previa a la burbuja de 2008. Sin embargo, García matiza: “A mediados de 2007 no se veían precios como los de ahora, también tenemos que tener en cuenta el efecto de la inflación”. De este modo, resta dramatismo a la posibilidad de un estallido similar al de hace 17 años.

Lo que sí parece evidente es que el futuro del sector permanece rodeado de incertidumbre. La vivienda se ha convertido en un tema central en las conversaciones familiares, sobre todo entre los jóvenes, que se enfrentan a un menor poder adquisitivo y a más dificultades para ahorrar.