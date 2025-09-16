Ni Madrid ni Barcelona: el McDonald's más bonito del país está en el centro de Zaragoza y era un antiguo cine

"Mirad que locura. Es precioso", así comenzaba el vídeo uno de los influencers gastronómicos más populares de la comunidad, @Takoyakiblog. Y aunque muchos zaragozanos aún no lo sepan dado lo reciente que es, este establecimiento que abrió en 2021 es uno de los más bonitos de España, o al menos eso piensa el creador de contenido: "Para mí el McDonald's de Paseo Sagasta es el más bonito de España..."

La buena apariencia del local poco tiene que ver con la cadena de comida rápida, el mérito de su diseño corresponde al antiguo negocio que había anteriormente, los Cine Eliseos. Consistía en uno de los viejos cines del s.XX que aún se conservaban en la ciudad.

"Hay un contraste super curioso. Literalmente han plantado un cuadrado de McDonald's, unas cuantas mesas...del resto no han tocado absolutamente nada", comenta el zaragozano sobre el diseño del mismo, dando mérito a la franquicia por saber aprovechar la esencia del antiguo cine.

La estética parece que te transporte a una película de mediados de los noventa, "Mira esa estatua de ahí, es muy muy muy bonito" añade.

El McDonald’s más especial de España

El restaurante ocupa 842 metros cuadrados repartidos en varias plantas. Puede recibir a 245 personas en total y cuenta con 168 asientos. Sin embargo, sus cifras palidecen frente a lo que realmente importa: la conservación de la memoria del edificio original, que es su gran característica diferenciadora con el resto de franquicias.

Desde el exterior aún se puede leer el cartel iluminado de "Cinema Elíseos". La marquesina y la fachada permanecen intactas, mientras que la rotulación de McDonald’s se ha instalado discretamente debajo para no eclipsar la historia del lugar.

El interior conserva su encanto. El techo original, con sus cornisas, plafón circular y lámpara central, sigue presidiendo la sala. Las hornacinas, pilastras y tapices también se respetaron, protegidos con paneles de vidrio para mantenerlos accesibles y seguros.

La cocina se ha ubicado en la zona del escenario, integrada tras una mampara de cristal que dialoga con el entorno clásico. Ya no hay butacas, evidentemente, pero el antiguo patio donde se encontraban se ha transformado en un amplio espacio para mesas y comensales.

Aunque sería algo raro hacer un top de los McDonald's más bonitos de España, lo que está claro es que el de Zaragoza quedaría muy alto.

Pisando los talones se encuentra el establecimiento de la cadena americana ubicado en la calle Gran Vía de Madrid número 55 (fue el primero en España, abierto en el 1981 y con un estilo de la época) o el McDonald’s de la Ronda Universitat en Barcelona (el cual destaca por lo contrario, lo moderno que es).