José Manuel, agricultor, tajante sobre el daño de las tormentas: "Hemos perdido una cosecha y un año de tiempo"

Jose Manuel, agricultor, tajante sobre el daño de las tormentas en la viña Aragón TV

El tiempo está más raro que nunca, sobre todo aquí en Aragón. Durante este verano se han vivido semana sí y semana también episodios tormentosos en casi toda la región, acompañados de olas de calor, desbordamientos de ríos y fuertes vientos y granizos.

Meteorológicamente hablando, este año se ha llevado la palma y por supuesto se ha visto reflejado en el campo. Al menos así lo ha hecho saber José Manuel, agricultor de la localidad de Aniñón (Zaragoza), el cual explica en el programa de Aragón TV "El campo es nuestro" la incidencia que han tenido estos temporales en sus viñedos.

Y como José Manuel, cientos de agricultores aragoneses. "Menudo verano llevamos. Hemos tenido un verano bastante duro en cuanto a tormentas y pedriscos", comenta el agricultor. "Está todo más tocado de lo que en su día parecía" explica José Manuel mientras recorre su parcela.

"Han caído tres o cuatro granizadas en diferentes momentos que nos han destrozado las cepas", se queja José Manuel, exponiendo lo que ha sufrido una buena parte del sector primario aragonés.

Ayudas

Frente a las lluvias torrenciales de este verano, el Gobierno de Aragón se ha visto obligado a activar un plan de ayudas (tanto online como presenciales) pensadas para quienes más lo necesitan: los agricultores y ganaderos que han visto dañadas sus explotaciones.

Una de las claves más importantes es contar con un seguro agrario vigente y demostrar los daños sufridos en la producción o en las infraestructuras durante los meses críticos de 2025.

Para ello, basta con adjuntar documentación como la hoja de campo, actas de peritación o fotografías de las parcelas.

El plazo para hacer estos trámites terminó el 1 de septiembre en la mayoría de municipios, aunque en otras localidades recién incorporadas, sigue abierto hasta el 30 de septiembre de 2025.

Estas ayudas, aunque estén sujetas a ciertos requisitos, pueden aportar un cierto respiro económico y preparar más fuerzas para la siguiente campaña. “Si no hubiera caído tanta piedra, hubiéramos tenido tanto una producción como un desarrollo buenísimo en casi todo”, apunta José Manuel, que aún ve motivos para luchar por la próxima vendimia.

A pesar de los golpes, el campo aragonés destaca por su capacidad de reinventarse y superar dificultades. Esa resiliencia, forjada año tras año, sigue siendo su mejor carta para encarar cualquier adversidad y mirar al futuro con confianza, como hace José Manuel.