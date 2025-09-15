El peculiar nombre de la hija del zaragozano Miki Nadal: significa "blanca como la leche" y solo hay 65 en España

Miki Nadal (Zaragoza, 1967) es uno de los rostros más reconocidos de Aragón. Pasó su infancia en la localidad de Pedrola, más tarde vivió en Zaragoza y en la actualidad está afincado en Madrid.

A lo largo de su carrera ha trabajado como colaborador en programas como El Informal y Zapeando, además de haber participado como concursante en MasterChef Celebrity. Es comediante, presentador, locutor, actor y orgulloso padre de tres hijas.

El humorista tiene tres hijas: Carmen, Galatea y Ángela. La mayor nació de su anterior matrimonio, mientras que las dos más pequeñas son fruto de su relación con Helena Aldea, a quien conoció en el año 2020. Entre los nombres de las niñas destaca especialmente el de Galatea, por su rareza y originalidad.

Galatea tiene actualmente 2 años y está próxima a cumplir 3 el 14 de octubre. Nadal no ha dudado en compartir imágenes de ella en sus redes sociales, donde expresa con frecuencia el cariño y orgullo que siente, al igual que hace con sus otras dos hijas.

El significado de Galatea

Elegir el nombre de un hijo es una de las decisiones más importantes de la vida de unos padres, a la vez que difíciles y meditadas. Es algo que acompañará para siempre y marcará la existencia del recién nacido.

Hay muchos factores que influyen en la elección, ya sea los gustos, las modas o la opinión externa. No obstante, en la actualidad muchos padres optan por nombres originales, menos frecuentes y que tengan un significado especial.

En ese sentido, Miki Nadal, que tuvo a su segunda hija con 54 años, y Helena Aldea, optaron por un nombre muy bonito, original y curioso para su primer bebé en común. Galatea proviene del griego y significa “blanca como la leche”. En la mitología, Galatea era una de las cincuenta nereidas, hija de Nereo y Doris, y cuyo nombre se debía al color blanco de su piel.

Sin duda, se trata de un nombre que apenas se escucha en nuestro país, incluso, en Aragón no se contabiliza ninguno según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ni en la provincia de Huesca, ni en la de Zaragoza ni en la de Teruel hay nadie residiendo que se llame Galatea.

Consultando los datos del INE, donde más mujeres con este nombre hay es en Madrid, con 14. En Barcelona son 10 y en Valencia 6. En total, son 65 en toda España. La suma de las tres provincias no es igual al total nacional porque para contabilizar las provincias se exige una frecuencia de al menos 5. Además, la edad media es de 14,3 años.

Según se indica, los datos provienen del censo anual de población con fecha 1 de enero de 2024.

En definitiva, como se ha podido comprobar, es un nombre difícil de encontrar, lo que le da más valor a la elección, además de destacar por su significado único con raíces en la mitología griega.