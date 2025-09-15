¿Quién es Padre Guilherme? Todo sobre el cura DJ que pretende revolucionar Zaragoza en un show gratuito
Con casi dos millones de seguidores en redes sociales, el Padre Guilherme aterriza en Zaragoza con un show gratuito en plena plaza del Pilar.
Según ha confirmado el Ayuntamiento de Zaragoza, el cura más famoso y viral en redes sociales, dará un concierto gratuito el viernes 3 de octubre a las 21:00 horas y en plena plaza del Pilar de Zaragoza. Pero, ¿quién es este animado párroco que viene a abrir nuestras fiestas?
Nacido en Portugal y con 50 años de edad, Guilherme Guimarães mezcla la vocación religiosa con la pasión por la música electrónica. Ingresó en el seminario con solo 13 años y fue ordenado sacerdote a los 24, convencido desde la infancia de su llamada al servicio.
Sin embargo, su historia no ha hecho más que comenzar. El padre Guilherme no solo es cura y DJ, también es militar. En concreto, teniente coronel del ejército portugués, habiendo realizado misiones en lugares tan complicados como Afganistán y Kosovo.
Su carácter inquieto le llevó a descubrir en la música electrónica una herramienta única para acercar mensajes de fe y esperanza a nuevas generaciones. La combinación de estas facetas lo convierte en un personaje cuanto menos único, capaz de saltar de un altar a una cabina DJ sin perder la autenticidad.
Trayectoria y salto a la fama
Antes de sus días de DJ, ya lideraba iniciativas culturales diferentes en la parroquia de Laúndos, organizando fiestas y karaokes para revitalizar a su comunidad. Fue la experiencia en misión militar la que, según él mismo ha contado, le hizo entender el poder transformador y sanador que tiene la música.
El gran hito de su carrera llegó en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023. Allí, a las 7 de la mañana un sacerdote con sotana y alzacuellos se puso a pinchar música ante miles de jóvenes, dejando vídeos virales de los que se hicieron eco todos los medios.
Desde entonces, las invitaciones a festivales y eventos no le han parado de llover, pinchando junto a figuras tan reconocidas como Armin Van Buuren. Pese a su reciente fama, ya ha actuado en los mejores locales de Ibiza, en festivales tan importantes como El Medusa o en lugares tan llamativos como a los pies del Cristo Redentor (en enero de 2025).
@padreguilherme Electronic music & faith visits Póvoa de Lanhoso, Portugal. Noite Gerações - 05SEP25 TRACK ID: ADORAMUS with EBMATH. Available now in all platforms. LUX AETERNA RECORDS. #melodictechno #dj #music #padreguilherme #dance ♬ Adoramus (Radio edit) - Padre Guilherme & Ebmath
Lo que queda claro es que ver al Padre Guilherme es toda una experiencia en sí misma, y más junto a la Plaza del Pilar. "La música tiene que ser parte de este lugar", expresaba el párroco al anunciar su actuación.