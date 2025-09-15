¿Quién es Padre Guilherme? Todo sobre el cura DJ que pretende revolucionar Zaragoza en un show gratuito

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Zaragoza, el cura más famoso y viral en redes sociales, dará un concierto gratuito el viernes 3 de octubre a las 21:00 horas y en plena plaza del Pilar de Zaragoza. Pero, ¿quién es este animado párroco que viene a abrir nuestras fiestas?

Nacido en Portugal y con 50 años de edad, Guilherme Guimarães mezcla la vocación religiosa con la pasión por la música electrónica. Ingresó en el seminario con solo 13 años y fue ordenado sacerdote a los 24, convencido desde la infancia de su llamada al servicio.

Sin embargo, su historia no ha hecho más que comenzar. El padre Guilherme no solo es cura y DJ, también es militar. En concreto, teniente coronel del ejército portugués, habiendo realizado misiones en lugares tan complicados como Afganistán y Kosovo.

Su carácter inquieto le llevó a descubrir en la música electrónica una herramienta única para acercar mensajes de fe y esperanza a nuevas generaciones. La combinación de estas facetas lo convierte en un personaje cuanto menos único, capaz de saltar de un altar a una cabina DJ sin perder la autenticidad.

Trayectoria y salto a la fama

Antes de sus días de DJ, ya lideraba iniciativas culturales diferentes en la parroquia de Laúndos, organizando fiestas y karaokes para revitalizar a su comunidad. Fue la experiencia en misión militar la que, según él mismo ha contado, le hizo entender el poder transformador y sanador que tiene la música.

El gran hito de su carrera llegó en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023. Allí, a las 7 de la mañana un sacerdote con sotana y alzacuellos se puso a pinchar música ante miles de jóvenes, dejando vídeos virales de los que se hicieron eco todos los medios.

Desde entonces, las invitaciones a festivales y eventos no le han parado de llover, pinchando junto a figuras tan reconocidas como Armin Van Buuren. Pese a su reciente fama, ya ha actuado en los mejores locales de Ibiza, en festivales tan importantes como El Medusa o en lugares tan llamativos como a los pies del Cristo Redentor (en enero de 2025).

Lo que queda claro es que ver al Padre Guilherme es toda una experiencia en sí misma, y más junto a la Plaza del Pilar. "La música tiene que ser parte de este lugar", expresaba el párroco al anunciar su actuación.

