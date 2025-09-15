La increíble mansión de 2.186 m² a la venta en uno de los pueblos más bonitos de Aragón: "Combina el lujo con naturaleza"

Hay un dicho popular muy acertado que dice ‘El rico come cuando quiere; el pobre cuando puede, o cuando tiene’, y en lo que respecta a esta casa, se cumple a la perfección.

Si hubiera un podio de las mansiones más caras de Aragón, tenemos unas 4.000.000 de razones para incluirla en lo más alto. Bromas aparte, esta mansión, ubicada en la bella y pintoresca localidad de Valderrobres (Teruel), bien recuerda a un palacete italiano en medio de la Toscana.

Con 2.186 m² construidos en unas 23 hectáreas de parcela no da tiempo a aburrirse, pero sí a perderse. Esta mansión cuenta con casa de campo, establos, granero…por no hablar de las 17 habitaciones con las que cuenta el edificio principal.

De hecho, en la descripción de su anuncio en Luxury Estate se dice que cuenta: "Con detalles artesanales, vistas panorámicas y un diseño que combina el lujo con la naturaleza."

La vivienda está ubicada en medio del campo, a muy pocos minutos del municipio de Valderrobres. Completamente alejada del ruido, pero lo suficientemente cerca para disfrutar del ocio y de la gran cantidad de actividades que brinda la comarca del Matarraña.

Interior de la mansión

Sus 17 habitaciones se reparten en siete suites, ocho estancias superiores y un apartamento privado de dos dormitorios. Cada una está equipada con camas de lujo de la marca suiza Elite, ropa de cama de algodón egipcio de Frette y mobiliario de teca con un marcado estilo colonial.

En los espacios comunes destacan un salón-comedor con grandes techos y chimenea, una biblioteca decorada con piezas de Giorgetti y reliquias familiares, además de una sala de televisión perfecta para el descanso.

También cuenta con una cocina profesional equipada para grandes celebraciones, un spa destinado a la relajación, piscina de grandes dimensiones y varias salas técnicas que amplían las posibilidades de uso, tanto privado como empresarial. Vamos, no le falta detalle.

Interior planta de arriba Luxury Estate

Exterior

Como he mencionado anteriormente, recuerda a la toscana italiana. Los rosales y arbustos autóctonos se mezclan con los cultivos de olivos centenarios, almendros y frutales, además de tener las montañas como telón de fondo.

Entre los principales atractivos de los jardines se encuentran la terraza con mesas de madera y su gigante piscina, ideal como no para sobrevivir a un verano en plena estepa turolense.

Exterior finca, zona de terraza Luxury Estate

Ya sea como hotel boutique o como hogar familiar, lo que queda claro es que es una de las más lujosas de Aragón, sin tener nada que envidiar a las mansiones de La Moraleja o La Finca.