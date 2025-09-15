Este es el colegio de Zaragoza donde estudió Eva Amaral: con 50 años de historia, concertado y católico

Eva Amaral es una de las artistas más internacionales que ha dado Zaragoza en las últimas décadas. Nacida y criada en la capital aragonesa, la cantante mantiene un fuerte vínculo con su tierra, donde dió sus primeros pasos en lo artístico y en lo personal.

En sus inicios, Eva estudió en uno de los centros educativos con más historia de la ciudad. Se trata del Colegio Romareda (gestionado por la orden Agustinos Recoletos), ubicado en el norte de Zaragoza y fundado hace 50 años, ni más ni menos.

Desde entonces, el Colegio Romareda se ha consolidado como uno de los centros más destacados de Zaragoza, no solo por estar situado en una buena zona de la ciudad, sino también por su cercanía y trato personalizado con cada alumno.

Y aunque muchos colegios pueden presumir de su historia o de su oferta académica, no todos tienen el privilegio de haber formado en sus aulas a una artista del nivel de Eva Amaral.

En los años en los que Amaral fue alumna, seguro que el colegio Romareda era distinto. Aunque ya por aquel entonces era un centro innovador en lo que a educación mixta se refiere, de hecho, fue el primero de Zaragoza en serlo.

Eso sí, al estar regentado por la orden de Agustinos Recoletos, siempre prevalecieron los valores cristianos en la enseñanza.

Hoy en día, tras cinco décadas desde su apertura, el colegio ha integrado algunos proyectos llamativos dentro del esquema de educación tradicional. Ejemplo de ello son las clases de idiomas con profesores nativos, un Bachillerato Dual, actividades artísticas como coro o música y programas deportivos que van del baloncesto a la natación.

Eva Amaral y su vínculo con Zaragoza

Más allá de su época escolar y sus orígenes en Zaragoza, la cantante también ha estado vinculada a otras ciudades. Durante años residió en Madrid por motivos profesionales, concretamente en el barrio de Chueca, donde compró un piso en el año 2003.

Desde hace varios años ha optado por un estilo de vida más tranquilo, lejos del ruido y los focos, y reside en una pequeña aldea de España, un refugio que le permite compaginar su carrera con un ritmo de vida más relajado.

Pese a llevar media vida de aquí para allá, entre escenarios y giras, Eva nunca ha renegado de sus raíces. Artistas como ella o como Kase O llevan su tierra por bandera y son todo un estandarte para miles de aragoneses. Y colegios como el Romareda, marcan de alguna manera el inicio de una historia que merece ser contada.