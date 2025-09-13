El restaurante de Zaragoza en el que comió Xavi Hernández con su mujer: "Gracias por el trato recibido, volveremos"

El restaurante de Zaragoza en el que comió Xavi Hernández con su mujer. Redes Sociales

El pasado mes de abril, Zaragoza recibió la visita de un rostro muy conocido del mundo del fútbol: Xavi Hernández, exfutbolista y exentrenador del F.C. Barcelona. Durante su estancia en la capital aragonesa, se dejó ver por el centro de la ciudad acompañado de su esposa, la periodista Núria Cunillera.

Lejos de los compromisos profesionales, el matrimonio aprovechó la escapada para conocer la ciudad y disfrutar de su gastronomía. Su elección fue el prestigioso restaurante Aragonia, ubicado en el Hotel Palafox, donde degustaron un menú personalizado que no dejó indiferente a ninguno de los dos.

El grupo Palafox, al que pertenece el establecimiento, compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento: “Hace unos días tuvimos el placer de recibir al exfutbolista y exentrenador del F.C. Barcelona Xavi Hernández, acompañado de su mujer Núria Cunillera. ¡Gracias por elegir nuestro Hotel Alfonso y por visitar Restaurante Aragonia Palafox para disfrutar de su gastronomía en su 25 aniversario!”.

Por su parte, la pareja también quiso reconocer públicamente la atención recibida con unas palabras llenas de cercanía: “Un placer. Muchas gracias por el trato recibido. ¡Volveremos! Un abrazo a todos”, mensaje que acompañaron con imágenes de la visita.

El restaurante Aragonia, situado en la calle Marqués de Casa Jiménez, es todo un referente en Zaragoza y este año celebra su 25 aniversario.

Su propuesta culinaria se basa en la cocina de autor con un profundo respeto por el producto local y de temporada, lo que le ha convertido en un espacio de obligada visita para los amantes de la gastronomía.

El ambiente elegante y el servicio impecable hacen del Aragonia un lugar ideal tanto para visitantes como para quienes buscan disfrutar de una experiencia diferente en la propia ciudad.

Xavi no es de estar mucho rato quieto, y aparte del restaurante de Aragonia, también sabemos que disfrutó de otro bar de calidad. No se sabe a ciencia cierta si fue en esa misma escapada de abril, o en otra posterior, pues El Montal, compartió la visita del futbolista en junio.

El paso de Xavi Hernández y su mujer por Montal lo subió el negocio a redes sociales con el siguiente mensaje: “Hace unos días nos visitó el exfutbolista y entrenador Xavi Hernández. Recibir a un campeón del mundo siempre es un orgullo. Gracias Xavi por tu amabilidad”, escribían en su publicación.