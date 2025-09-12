Kike, hostelero zaragozano, tajante con la polémica de las tapas gratis: "En el sur sí, pero aquí nunca se ha hecho"

Gran revuelo en redes sociales por una publicación de @soycamarero. Un turista afirma que en Zaragoza las tapas se regalan.

El mensaje viral decía: “Fuimos a cenar tras el partido. No somos de Zaragoza, pero hasta donde yo sé las tapas no se pagan, son gratis con la bebida. Si no, no lo llames tapa”.

¿Tapas gratis sí o no? La polémica está servida. Kike Júlvez, hostelero, ha salido en el programa 'Aquí y Ahora' de Aragón TV, para hablar del asunto. Explica sin rodeos que “nada es gratis” y que el consumidor, de una forma u otra, lo pagará.

¿Si las tapas se cobran, como se llaman? pic.twitter.com/kstVQUPD8N — Soy Camarero (@soycamarero) September 8, 2025

En algunos bares sí ponen patatas, cacahuetes o encurtidos junto a la consumición. Pero en Aragón, la tapa gratis no es costumbre. Júlvez lo deja claro: "Aquí nunca se ha hecho. En el sur sí, pero aquí no. Cada local decide si pone tapas gratis", expone.

"A lo mejor esos establecimientos están enfocados a vender bebidas simplemente, y la comida en este caso es un elemento de marketing, un producto gancho para que siga consumiendo", sugiere.

Los comentarios de la polémica publicación son de todo tipo. La mayoría lo desmiente: “Jajaja, En Zaragoza no te regalan una tapa ni por equivocación”, escribe uno.

Otro usuario señala: "Me gustaría saber de dónde eran estas personas. Yo soy de Zaragoza. Si pido una bebida, me ponen una bebida. 1ª vez en Madrid me pusieron bebida y tapa. "Yo no he pedido eso" y me contestó "te la pongo yo gratis con la bebida". Eso de 'gratis' en Zaragoza, ni de coña".

🍸En otras partes de España es habitual servir una tapa gratis con las consumiciones, pero ¿y en Aragón?

🗣️Kike Júlvez, hostelero#AquiyAhora_ATV pic.twitter.com/3Q21l22XDM — Aquí y ahora (@AquiyAhora_ATV) September 12, 2025

Júlvez pone un ejemplo para aclarar: “Lo mismo pasa con el café con hielo. A veces está incluido, a veces se cobra aparte. Al final, nada es gratis", afirma.

En algunas regiones sí ponen tapas gratis, sobre todo en el sur. En Zaragoza, solo en ocasiones y en algunos locales se sirven patatas o algo para picar de cortesía. El hostelero insiste: “Cada local debe decidir libremente. Pero que sea voluntario, no una obligación. Lo importante es valorar el trabajo detrás de cada tapa”.

Júlvez concluye: "Cada uno es libre de hacer en su casa lo que quiera. Pero yo eso no lo comparto, pues hay que poner en valor la comida, porque detrás de una tapa elaborada y una buena tapa hay mucho trabajo del personal de cocina, de los camareros, del personal de limpieza y yo soy defensor de no regalar nada y de poner en valor el trabajo que hacemos", ha sentenciado el hostelero zaragozano.