El bonito nombre de la hija de Enrique Bunbury: significa "amanecer" y es poco común en Aragón

Enrique Bunbury, el icónico cantante zaragozano y exlíder de Héroes del Silencio, ha mantenido su vida personal en un discreto segundo plano. Aun así, en ocasiones ha compartido detalles de su faceta más íntima, especialmente en relación con su hija.

Nacida en 2011 fruto de su relación con la fotógrafa Jose Girl, Asia e convirtió en una fuente de inspiración y transformación en la vida del artista. "Tuve a Asia con 43. Fui un padre tardío, pero es posible que la vida me haya dado una bola extra en esta partida", confesó Bunbury en su blog Funtanstico.

El bonito nombre de la hija de Bunbury significa "amanecer" y es muy poco común en Aragón. Lo cierto es que no es de los más populares de España.

Un nombre singular

El nombre Asia, evocador y con resonancias exóticas, es poco común en España y aún más en Aragón. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en todo el país hay 1.745 mujeres que lo llevan, con una edad media de 17,1 años.

En Aragón, apenas alcanza el 0,10% de las mujeres. Estas cifras confirman la rareza del nombre en la tierra natal de Bunbury. Las provincias en las que más niñas hay con el nombre de Asia son La Rioja, Tarragona e Islas Baleares.

Asia, proviene del griego y del acadio: los griegos lo usaban para referirse a las tierras al este de su patria, y puede derivar de la palabra asiria "Asu", que significa "este" o "amanecer".

La elección de Asia puede interpretarse como una muestra de la inclinación del artista y su pareja por lo singular y significativo. Bunbury está casado con Jose Girl, se conocieron en 2003 durante la gira El viaje a ninguna parte. El 2 de octubre de 2012, se dieron el 'si quiero' en el hotel Posada del Tepozteco, en Tepoztlán, México.

Nombres aragoneses

Asia, es un nombre muy bonito, pero no tiene origen aragonés. En la comunidad existen nombres para niño y para niña preciosos y también relacionados con la naturaleza.

