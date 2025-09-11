Un turista no se corta y critica uno de los camping más populares de Aragón: "Estuvimos a punto de volver a casa"

Un turista no se corta y critica uno de los campings más populares de Aragón Freepik

¿Por qué debatir entre ir a la playa o a la montaña cuando puedes tener lo mejor de ambas en un mismo lugar? Aunque en Aragón visitar ambos destinos sería imposible, hay muchas zonas de la comunidad que bien se parecen, con piscinas naturales gigantes y cristalinas a la par que zonas verdes frondosas e interminables.

Para este tipo de planes, lo mejor es ir de camping, una tendencia que antaño era residual pero que cada año va ganando más adeptos, siendo imposible reservar en muchos de ellos durante la temporada alta.

Entre los más conocidos de Aragón destaca Camping el Roble, ubicado en Teruel, con casi cinco estrellas y más de 1.000 reseñas. Este camping es el ejemplo perfecto para disfrutar de todos los placeres que brinda la naturaleza.

Aunque todos estos encantos no parecieron bastar para una clienta, la cual afirma indignada en una reseña de Google que estuvo a punto de hacer las maletas y volver a casa.

La reseña demuestra que no todo el mundo está preparado para este tipo de experiencias, “la yurta era un horno”, refiriéndose a la tienda de campaña. Además, añade “Hacía tiempo que no lo pasaba tan mal. La verdad, no volvería en verano, buscaría algo con aire acondicionado”.

Es uno de los peligros que se corren cuando se reserva un camping en temporada alta. La masificación, sumada al calor sofocante, da lugar a este tipo de reacciones. Una forma de evitarlo es elegir otro tipo de alojamiento, como un bungalow con aire acondicionado o una Mobilhome. Además de, preferiblemente, reservar en meses como mayo o septiembre que suelen ser más tranquilos y cómodos.

Otros usuarios tuvieron más suerte con su experiencia. Por ejemplo, María Jesús comenta: “Camping cómodo y sencillo. Nos alojamos en una mobilhome para 4 muy completa”, afirmando tener aire acondicionado y terminando su opinión con un efusivo “¡Repetiremos seguro!”.

Cuando el calor es tan insoportable que no se puede aliviar ni con la piscina, lo mejor es hacer una excursión por el Matarraña visitando alguna de las piscinas naturales más frescas y cristalinas de Aragón, como La Pesquera, el río Ulldemó o la piscina natural de Beceite.

Zonas cercanas al Camping, La Pesquera y el Parrizal TripAdvisor

Además, si no se quiere comer en el restaurante del camping, lo más recomendable es coger el coche durante 5 minutos y visitar Valderrobres. Dar un paseo por su casco histórico y probar alguno de los míticos restaurantes de la zona es una visita que debería ser obligatoria para cualquier turista.