Antonio Sangó, director de ESIC Aragón: "El Open Day de nuestra institución es clave para elegir con acierto tu máster"

Zaragoza se prepara para acoger un encuentro clave para quienes buscan dar un impulso a su carrera profesional. El próximo 17 de septiembre, ESIC Aragón celebrará el 'Open Day'. Una jornada de puertas abiertas dirigida a presentar sus programas de máster, que arrancarán en octubre.

En este evento, los futuros alumnos podrán conocer de primera mano toda la información necesaria para tomar una decisión formativa consciente. Así lo explica Antonio Sangó, director de ESIC Aragón: "Un máster supone una inversión importante de tiempo y esfuerzo personal".

Durante la jornada se presentarán los planes de estudio, el profesorado y las salidas profesionales asociadas a cada programa. Asimismo, se facilitarán detalles sobre becas, ayudas económicas y otros servicios complementarios.

El evento servirá, además, para adentrarse en la metodología de enseñanza de ESIC, basada en horario executive con un fuerte componente práctico. También se explicará la importancia del Trabajo Final de Máster y del trabajo en equipo, piezas centrales de la experiencia académica.

El plazo de admisión continúa abierto hasta mediados de octubre, con procesos de selección individualizados. Para aquellos que estén valorando distintas opciones de formación, Sangó lanza una recomendación: "Hay que buscar la mayor cantidad de información posible antes de decidir, porque un máster exige esfuerzo y dedicación, pero es una inversión personal y profesional muy gratificante".

Antonio Sangó en el 'Open Day' de 2024 ESIC Zaragoza

Ayudas al estudio

El tema de las becas es "muy importante y se trata en el Open Day", ya que el precio del programa es una cantidad significativa. Antonio Sangó enfatiza que "ESIC dedica una gran cantidad de dinero a las becas para que en la medida de lo posible ningún alumno que quiera estudiar un máster se quede fuera por una cuestión económica".

Estas becas "alcanzan importes muy importantes, unos porcentajes de descuento muy significativos", ayudando así a que "toda persona que quiera pueda realizar un máster en nuestro centro".

Después de ESIC

Uno de los servicios más apreciados por los antiguos alumnos de ESIC es la Unidad de Desarrollo Profesional, un departamento dedicado a apoyar tanto a estudiantes como a graduados en la búsqueda de empleo. Según explica Antonio Sangó, director de ESIC Aragón, este recurso ofrece orientación y asesoramiento personalizado para facilitar la inserción y el progreso en el mercado laboral.

La gran ventaja de este servicio es que es gratuito, vitalicio y disponible en todos los campus de España, lo que permite a los profesionales seguir contando con el respaldo de ESIC incluso si cambian de ciudad por motivos laborales. Esta atención continua lo convierte, en palabras de Sangó, en “uno de los servicios más valorados” por quienes han pasado por la institución.

Valor añadido

Este año, ESIC celebra su 60 aniversario y cuenta con una red de más de 80.000 antiguos alumnos en toda España. "Explicaremos qué significa pasar a formar parte de esa gran comunidad", afirma Sangó, destacando la posición de ESIC University como referente nacional en marketing, comunicación y economía digital.