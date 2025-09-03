Meri, la joven de 22 años que abre un nuevo restaurante en Zaragoza: "Estoy teniendo muy buenas reseñas y opiniones"

Ilusión, ambición y atrevimiento. Todo ello ha conducido a Meri a abrir su propio negocio con tan solo 22 años. La joven inauguró el pasado 1 de agosto Boinso Food, un restaurante especializado en tacos franceses que promete dar de qué hablar en Zaragoza.

Boinso Food se ubica en la calle Florián Rey, 8, en el barrio de Las Fuentes y cuenta con una carta muy variada, única y jugosa. Eso sí, su especialidad son los tacos franceses, aunque, tal y como confiesa su dueña, Meri, el plato estrella está siendo la Smash Burger halal, la primera en todo Zaragoza.

“Yo era fan de los tacos franceses y sentía que Zaragoza necesitaba un sitio más, ya no solo donde disfrutar del taco francés con la receta original de Francia, sino un sitio en el que el ambiente fuera familiar y que la gente se sintiera como en casa. Al final ese era nuestro objetivo”, explica la joven sobre el nacimiento de este proyecto.

Hasta abrir sus puertas al público el día 1 de agosto, Meri tuvo cierto “miedo” de que el público de Zaragoza no se atreviese a probar el taco francés. “Al final, la gente es muy curiosa y eso ha jugado a favor”, desvela la joven.

“La mayoría de los clientes suelen ser gente que dice que lo ha oído y que quiere probarlo. Está surgiendo esa curiosidad y pienso que el taco francés va a arrasar en Zaragoza”, añade Meri.

De esta forma, tras un mes desde la apertura del local, esta emprendedora se encuentra muy contenta con el recibimiento: “Estoy teniendo muy buenas reseñas y muy buenas opiniones”.

En cuanto a lo que considera que le hace diferente a Boinso Food, defiende que es fiel a “la receta original de Francia”: “La mayoría de los tacos franceses que hay en Zaragoza no siguen la receta, porque no contactan con los proveedores de Francia. Nosotros tenemos proveedores de Francia y la receta original. Además, la mayoría de los tacos y los tiramisús son totalmente caseros y se nota en el sabor del taco, de la carne”.

Los precios también son irresistibles, pues el taco más barato cuesta 5,90 euros y Meri asegura que más adelante habrá ofertas de menú.

No obstante, más allá de los tacos, Meri también destaca sus smash, pues en su establecimiento ofrecen la primera smash burger halal, algo que, junto a las hamburguesas, “está encantando”. Ambas cuestan 6,90 euros.

“Tenemos también los boinsos, que son los boles y es algo diferente a lo que vemos habitualmente”, reconoce la joven. En ese caso, el más barato cuesta tan solo 3,90 euros y lleva una carne a elegir, un extra, salsa boinso y una salsa a elegir (de una amplia lista).

Además, no hay que olvidar los postres. Todo son tiramisús, por 5,90 euros, pero de diferentes sabores: el clásico, el de oreo, el de lotus y el de kinder bueno.

Por último, el horario es de 13.30 a 23.30 para cubrir comidas y cenas todos los días.