Daniel, chef zaragozano y su truco para que el ajo no se repita "Hay que retirar la parte del germen porque es lo más fuerte"

Total: 1 h 30 min

Comensales: 4

Daniel Yranzo, es el conocido y querido chef de La Pera Limonera. El programa de recetas de Aragón Televisión nos deleita cada mañana con unos platos de lo más variado posible.

Recetas para una buena comilona, o para una cena elegante si tenemos invitados en casa. El chef tiene propuestas de todo, y también cuenta con trucos culinarios muy interesantes.

Una receta que cuenta con cientos de visualizaciones en Youtube es la de "Macarrones asesinos", se llaman así por la intensidad y el picor de la receta, así como por la particular forma de cocinar la pasta, "los macarrones hay que churruscarlos un poco".

Puede que nuestra manera de cocinar la pasta siempre sea la misma, no obstante hay miles y miles de formas. Los italianos saben mucho de eso y Daniel les copia la receta pero la 'tunea' un poco con su sello particular.

Macarrones, tomate, un poco de picante y ajo, elaborados de una manera original consiguen una receta sabrosa y diferente. El ajo es un ingrediente importante, pero a menudo suele 'repetir'; para que esto no suceda, Daniel explica que "hay que retirar la parte del germen porque es lo más fuerte".

Receta 'Macarrones asesinos'

Los Macarrones Asesinos, es una receta cargada de sabor que revolucionará tu mesa. "Salsa intensa, especias atrevidas y un toque explosivo que los hace irresistibles", aseguran desde el programa de televisión.

Descubre cómo preparar este plato lleno de carácter y sorprende con una receta rápida, económica y absolutamente brutal. ¡No apto para corazones débiles!

Ingredientes 400g de macarrones

2 dientes de ajo

1-2 guindillas cayena (al gusto de picante)

100g de tomate tamizado (habrá que escurrirlo)

100g de tomate concentrado doble

1 litro de agua

Aceite de oliva virgen extra

Orégano, sal y pimienta negra Paso 1 Caldo de Tomate: Mezclar el litro de agua con el tomate concentrado doble y reservar. Paso 2 Sofrito y preparación: Lamina los ajos, retirando el germen si los vas a comer crudos; si los cocinas, depende de tu tolerancia. Sofríe el ajo en aceite de oliva junto a la cayena en una cazuela amplia. Añade el tomate tamizado o muy escurrido; deja que se integre y evapore el agua. Paso 3 Tostado de los macarrones: Incorpora los macarrones y rehógalos hasta que estén bien “churruscados”, tostados pero sin quemar. Remueve bien: el tostado es más sencillo con macarrones que con espaguetis. Paso 4 Cocción en forma de “risotto”: Vierte el caldo de tomate poco a poco, en tres tandas, removiendo como un risotto. Deja que los macarrones absorban el líquido antes de añadir la siguiente tanda. Si falta caldo, tapa para que termine de cocerse con el vapor y aprovecha el truco para que nadie lo note. prueba y rectifica de sal, pimienta y, opcionalmente, azúcar si el tomate está ácido. Paso 5 “Mantecatura” y emplatado: Remata con un poco más de aceite de oliva virgen extra, removiendo para crear una emulsión brillante (“mantecatura” tipo risotto). Mientras tanto, fríe (o haz a la plancha) el huevo en sartén: puedes tapar para que se haga por arriba, y añadir escamas de sal al final. Sirve los macarrones, corona con el huevo y espolvorea orégano y perejil fresco.

Una receta rápida, económica y con carácter: los macarrones se cocinan tipo risotto en caldo de tomate, resultando muy sabrosos y con un toque tostado único, coronados por "un huevo que nunca hace mal" para mayor contundencia.