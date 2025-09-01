Come en la mejor taberna de barrio de Zaragoza con más de 3.000 reseñas y no se corta: "El cachopo estaba aceitoso"

En Zaragoza no todo gira en torno al Tubo cuando hablamos de tapas y buena comida. El barrio de las Delicias guarda un secreto muy bien conocido por los locales: La Taberna Gasca, un bar de barrio con esencia de siempre que se ha ganado una legión de fieles.

Con más de 3.000 reseñas en Google y una nota media de 4,3 sobre 5, este local se ha convertido en uno de los más comentados de la ciudad. Y no es para menos: aquí las tapas se piden a la vista, la barra siempre está animada y el cachopo es casi una religión.

La Taberna Gasca no busca postureo ni pretende ser gourmet. Lo suyo es el ambiente auténtico, las raciones generosas y ese punto caótico que a muchos les encanta. Vamos, un sitio donde se va a lo que se va: comer bien y disfrutar como en casa.

Reseñas

La mayoría de comentarios destacan la buena experiencia. Diana, por ejemplo, quedó gratamente sorprendida: “Fuimos un día entre semana. Teníamos que comer por la zona y mi cuñada me recomendó este sitio. Realmente no tenía ninguna expectativa y me sorprendió muchísimo”, comenta.

Jon tampoco duda en recomendarlo:“Buena experiencia, repetiría sin duda. ¡La tarta de queso buenísima! Y el cachopo de jamón serrano y queso, un 10”, afirma.

Cachopo de Taberna Gasca, Zaragoza.

Otros clientes subrayan el ambiente y la originalidad de las tapas. Naza lo cuenta así: “La dinámica es sencilla, pides las tapas que quieres y los camareros te las llevan a la mesa. El ambiente es animado. El servicio depende del día, pero las tapas una delicia. Lo que más me gustó fue la bomba de morcilla y manzana caramelizada cubierta de almendras”, el comentario va acompañado con algunas fotos de la tapa en cuestión que hacen salivar a cualquiera.

Eso sí, no todo son halagos. Algunos clientes se muestran más críticos, como Fonsi: “No me han gustado algunos platos, como el cachopo, que estaba demasiado aceitoso. Atención normal, servicio lento, mucho ruido en el local y aparcamiento complicado”, critica.

Qué comer en la Taberna Gasca

Si algo caracteriza a este bar son sus tapas variadas. Entre las más recomendadas: montado de jamón de Teruel, bacalao rebozado, huevo con gamba, empanadillas caseras y, para los más atrevidos, la famosa bomba de morcilla y manzana.

Pero si hay un plato estrella, ese es el cachopo. Ale lo resume así: “La comida es de toda la vida y bien hecha. Especial mención a los cachopos, que no es un plato fácil de conseguir”.

Otros clásicos que recomiendan los usuarios son la ensalada de tomate, los solomillos de ternera con foie, y el chuletón de vaca vieja.

El menú también incluye variedad de postres, pero los favoritos suelen ser la tarta de queso y el tiramisú.

Cómo es el local: terraza, barra y comedor

La Taberna Gasca cuenta con una terraza pequeña, una barra siempre animada y un comedor interior con bastante capacidad, aunque algo ruidoso.

El bloguero José Gómez, de Guía Joselín, lo describe así:“Junto a la barra hay mesas para cenar o tomar algo, pero suele estar abarrotada. Recomiendo usar esa zona solo para una cerveza o una tapa rápida. El comedor, al fondo tras unas escaleras, tiene bastante capacidad aunque también es ruidoso, en la línea de cualquier bar de barrio”.

Con miles de reseñas, un cachopo muy solicitado, tapas originales y un ambiente de barrio auténtico, la Taberna Gasca en Zaragoza es un sitio ideal para disfrutar con amigos o familia. Eso sí, hay que ir con paciencia: el ruido y la espera en horas punta son parte del “encanto” del lugar.