Triple Puerta Grande para cerrar con broche de oro la Feria de San Atilano en Tarazona (Zaragoza)

Alejandro Talavante, Cayetano Rivera Ordóñez y Marco Pérez pusieron este sábado 30 de agosto un broche triunfal a la Feria de San Raimundo de Fitero después de salir en hombros, con siete orejas y un rabo en el esportón de una buena corrida de Jandilla y El Parralejo, que conformaron un interesante duelo ganadero.

Talavante perdió con la espada las dos orejas del primero, buen toro por ambos pitones, con el que el extremeño ya conectó mucho con el tendido. Luego le cortó las orejas al cuarto, de El Parralejo, al que dispuso una obra ligada y vistosa, que esta vez remató con el acero.

Cayetano obtuvo el triunfo en el segundo, toro con movilidad y ritmo al que inició faena de rodillas, para luego muletearlo con temple y ligazón, en una obra fundamentada en la mano derecha. El quinto se defendió más y no le dejó reeditar el éxito.

Marco Pérez no se dejó nada dentro y se fue a portagayola a saludar al tercero, al que hizo una faena completa de principio a fin, de mucha conexión con el tendido además, premiada con las dos orejas y el rabo. Volvió a brillar en el sexto del que obtuvo la última oreja del abono.

Alejandro Talavante.

La plaza de toros de Tarazona, provincia de Zaragoza, albergó el último festejo de la feria de San Atilano con dos tercios de entrada.