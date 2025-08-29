Tarazona de Aragón: Triunfo de Aarón Palacio y Félix San Román en la segunda de San Atilano

El pasado miércoles 27 de agosto, dieron comienzo las fiestas de Tarazona en honor a San Atilano, más conocidas como el Cipotegato. No obstante, la feria taurina empezó unos días antes. La plaza de toros ha acogido festejos desde el domingo 24 de agosto y se celebrarán hasta el sábado día 30.

Este jueves, Aarón Palacio y Félix San Román han salido en hombros en el segundo festejo de la Feria de San Atilano de Tarazona de Aragón después de cortar dos orejas cada una de una variada novillada de Fuente Ymbro de la que Javier Zulueta también ha paseado un trofeo.

Aarón Palacio, que perdió con la espada las orejas del primero, después de una gran faena, inició por alto y de rodillas su obra al cuarto, una labor de gran emoción y firmeza, que le valió el doble trofeo además de tres fuertes volteretas.

Félix San Román por su parte paseó las orejas del tercero, un novillo noble y con calidad al que llevó largo el novillero madrileño, que remató su faena con un ramillete de manoletinas. El sexto, más informal, no le dejó redondear.

Javier Zulueta, que completó la terna, cortó la oreja del quinto, al que muleteó con buena expresión, en una obra de corte clásico. Antes, el segundo, más reservón y con genio, le dejó mostrarse menos. Plaza de toros de Tarazona de Aragón. Segundo festejo de la Feria de San Atilano. Tres cuartos de entrada

