Manu y Dani, dos amigos que abren una nueva cafetería en Zaragoza: "Traemos lo mejor de cada sitio, aunque sea más caro"

El café de especialidad sigue ganando terreno en Zaragoza. Un producto que hace años apenas se podía encontrar en Madrid, Barcelona u otras grandes ciudades, está cada vez más presente en las calles de la capital aragonesa. Sin embargo, pronto abrirá una nueva cafetería que promete cambiarlo todo y revolucionar la manera de disfrutar de este café de especialidad.

Así pues, Zaragoza contará a partir de la próxima semana con un nuevo local de café de especialidad, Bean Coffee, ubicado en el barrio del Actur, en la calle María Zambrano número 16. De esta forma, el establecimiento revive un local que llevaba meses cerrado y donde hace un tiempo había una cafetería de comida saludable.

Los actuales propietarios, Manu y Dani, ultiman los detalles de su primer proyecto en común, planeado desde principios de año, con mucha ilusión y las expectativas de ofrecer algo único en la ciudad.

Ambos son amantes del café y aunque tienen sus propios empleos, vieron la oportunidad de emprender: “Nos hablaron de este local. Vimos las condiciones, la zona y la ubicación y que no había nada como esto. Echamos números y todo nos cuadró”.

Y es que, estos amigos defienden que su oferta no se encuentra en ningún otro lugar de Zaragoza. “Vamos a traer otro nivel de café. Vamos a ir a niveles que en Zaragoza no se han visto. Es café top mundial”, asegura Dani.

Detalles del interior de Bean Coffee.

Al principio, Bean Coffee contará con un tostador de Arkansas (Estados Unidos), Onyx, aunque su idea es ir rotando cada cierto tiempo y traer tostadores diferentes nacionales e internacionales y que sean “los mejores”. “Vamos a tener café desde 2 euros hasta de 20 euros para quien quiera pagarlo”, confiesan.

En cuanto a su local, minimalista y acogedor, tiene capacidad para unas 20 o 25 personas, pero son conscientes de que mucha gente optará por el café para llevar. Sobre todo, los trabajadores del WTCZ. Estos tendrán la posibilidad también de pedirse algo de comida o bollería ya preparada.

En este aspecto, no hay duda de que el café es el gran atractivo, pero también habrá tés y comida para acompañar el momento. Desde Bean Coffee reconocen que habrá un poco de todo “para complacer todos los paladares”, además de “un producto nunca antes visto en Zaragoza”. “Si el público accede a probarlo, gustará mucho”, afirma Manu manteniendo el secreto del producto.

“Estamos trayendo lo mejor que vemos de cada sitio, aunque sea más caro. Si tenemos que ir a Bilbao a por un zumo, vamos. Tenemos que ir a un sitio a por otra cosa, vamos a por otra cosa”, explica uno de los propietarios que insiste en buscar la calidad.

Una cafetera única

Por supuesto, no hay que olvidar su querida cafetera. La joya de la corona en la cafetería. “Es una Marzocco Modbar, es única en Aragón”, presumen. “Es algo que a nosotros nos enorgullece, hemos traído la primera a Aragón. La hemos visto en Madrid y en Barcelona, pero hay muy pocas”.

Una cafetera única en Aragón.

Como detalles, desvelan que es una cafetera que solamente se ve por arriba y que el resto del montaje va debajo de la barra. “Te da esa facilidad de amoldar la cafetera a tu forma de trabajar”, añaden.

Manu y Dani confiesan que ha sido su “capricho”. Como la reforma no había sido integral, decidieron invertir en buena maquinaria, que es lo que da un buen producto. Igualmente, afirman que la carta será variada y todo ello de la mano de su equipo de baristas.

Así que este nuevo local en el barrio del Actur promete una experiencia única y aspira a convertirse en una cafetería de referencia en Zaragoza. Incluso, el concepto Bean quiere ir más allá del establecimiento, con una identidad de marca muy cuidada, sus propias camisetas personalizadas hasta la organización de eventos como talleres y catas para enseñar a preparar el café en casa. En definitiva, Bean Coffee ha llegado para quedarse y dar de qué hablar.