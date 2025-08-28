La paradisíaca cala cerca de Zaragoza e ideal en septiembre: "Una lástima que en pleno verano no se pueda ir"

Apenas quedan unos días para dar por finalizado el verano y preparar la vuelta a la rutina. El buen tiempo, algo inestable en Zaragoza durante la última semana, parece respetar los destinos de playa más cercanos a la capital aragonesa.

Por ello, muchos optan por organizar una última escapada exprés a la playa. Sin embargo, lo que pocos saben es que cerca de los destinos más turísticos frecuentados por los maños, como Salou, Cambrils o Miami, se encuentra una cala preciosa custodiada por un castillo a la que no se puede ir en temporada alta.

Se trata de la Cala Jovera (o cala del Castell), ubicada en el bonito pueblo de la Costa Dorada Tamarit. Es una de las pocas calas vírgenes que quedan en la región, siendo galardonada por el Premio de Playas Vírgenes del Litoral de Tarragona y cuenta únicamente con 90 metros de longitud.

Lo que más sorprende de la misma es la combinación de sus aguas cristalinas justo debajo del castillo de Tamarit, que data del s.XI. Algunos de los bañistas quedan asombrados por su arena fina y aguas paradisíacas, ideales para hacer snorkel. "Un lugar especial rodeado de acantilados y bosque de pino mediterráneo" comenta un usuario de TripAdvisor.

Muchas revistas de viaje la catalogan como una de las playas más bonitas de España, y aunque es cierto que cualquier halago se queda corto, la sobreexposición de la misma hace que sea prácticamente inviable en meses como agosto. Es habitual ver comentarios de bañistas quejándose de este problema, "Es preciosa pero hay un exceso de gente. Mejor ir a última hora de la tarde" comenta una usuaria.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que solo cuenta con 20 metros de ancho, por lo que es recomendable ver el estado de las mareas. Con marea alta es probable que quede poco espacio para poner la toalla.

Vistas del Castillo de Tamarit desde el agua TripAdvisor

Cómo llegar a Cala Jovera

La cala se encuentra a dos horas y media en coche desde Zaragoza, por la AP-2. Si veraneas o tienes una segunda residencia en Salou, La Pineda o Cambrils, puedes acudir a ver esta preciosa cala en un momento, ya que está a unos 20 minutos en coche, dirección Torredembarra por la AP-7.

Llegar es fácil y no tiene un acceso demasiado complicado, por lo que se puede ir con niños pequeños. Basta con aparcar en alguno de los camping que hay en la zona (por lo general son gratuitos) y andar unos diez minutos en dirección al Castillo de Tamarit.