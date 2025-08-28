Muestra gastronómica este fin de semana en Barbastro (Huesca): degustación de Tomate Rosa gratis

Barbastro está de vísperas, y como las fiestas se conocen por ellas, la ciudad lo empieza a celebrar por todo lo alto. Música, baile, actividades y cómo no, gastronomía, se dan la mano en estas fechas tan señaladas.

La Plaza del Mercado acoge este 30 de agosto la XXV edición de la Muestra de Frutas y hortalizas, un tradicional evento que distingue a los mejores ejemplares de productos de la huerta de este 2025 y que se enmarca en los días previos a las Fiestas de la Natividad de Nuestra Señora, que tendrán lugar entre el 4 y el 8 de septiembre.

Se espera la participación de una decena de hortelanos que competirán por cuatro galardones: el que distingue a la pieza más espléndida, el que reconoce la pieza más original, el que premia la pieza autóctona más destacada y el reservado para el mejor Tomate Rosa del año. El principal colaborador del evento es la Asociación del Tomate Rosa de Barbastro.

Jotas, Sábados con Sabor y restaurantes

Una actividad destacada y que siempre reúne a vecinos y curiosos son los sábados con sabor, una oportunidad para probar gratis el producto local.

El evento arranca a las 11.30 con una actuación de la Asociación Folclórica del Somontano en la Plaza del Mercado que precede a la degustación del programa Sábados con Sabor (12.00, mismo lugar) dedicada al Tomate Rosa de Barbastro, la Sal de Naval y el Aceite del Somontano.

Muestra de frutas y hortalizas. Ayuntamiento de Barbastro

'Sábados con Sabor' es un programa de degustaciones de productos amparados por la marca de productos de proximidad La Despensa de Barbastro que vive en este 2025 su segunda temporada y, a razón de un sábado cada mes, lleva hasta la Plaza del Mercado los múltiples productos que se identifican con este sello de excelencia promovido por el Ayuntamiento de Barbastro.

El principal colaborador del evento es la Asociación del Tomate Rosa de Barbastro. Además, durante toda la jornada diferentes restaurantes y bares de la ciudad ofrecerán elaboraciones en las que el Tomate Rosa será protagonista.

Son los que siguen:

Bar Plaza: Ensalada de Tomate Rosa de Barbastro

La Cantina del Mercado: Ensalada de Tomate Rosa de Barbastro, cebolla morada con anchoas o ventresca

Pirineos: Apañijo de Tomate Rosa

Vinobar: Ensalada de Tomate Rosa con rulo de cabra

El Pentágono: Carpaccio de Tomate Rosa con Anchoas y queso parmesano

Victoria Gastrobar: Tomate Rosa de Barbastro con mozarella y aceite del Somontano

Trasiego: Tartar de Tomate Rosa y helado de mejillones en escabeche, ensalada de Tomate Rosa de Barbastro, cebolleta y ventresca, y Tomate Rosa de Barbastro, queso Nube de Fonz y albahaca

Hotel San Ramón del Somontano: Gajos de Tomate Rosa de Barbastro con su sopa y burrata al AOVE del Somontano

Cafetería Hotel San Ramón: Ensalada de Tomate Rosa de Barbastro con secallona de Graus

Protocolo

La celebración de la XXV Muestra de Frutas y Hortalizas servirá también para reivindicar la necesidad de aplicar siempre a las frutas y los vegetales métodos adecuados, sencillos y al alcance de todo el mundo.

Uno de los más simples y efectivos, recuerda la concejal de Desarrollo Silvia Ramírez, es la utilización de lejía: “basta con emplear lejía apta para la desinfección del agua de bebida y es tan sencillo como diluir el contenido de una cucharilla de postre llenada con lejía en 1,5 litros de agua, mantener los vegetales en esta solución durante cinco minutos como máximo y aclarar la frutas después con agua corriente bajo el grifo. Animamos a todo el mundo a emplear esta técnica tan sencilla”, explica la edil. El protocolo de desinfección se aplicará a las hortalizas que se degustarán en la sesión de Sábados son Sabor de este día 30.