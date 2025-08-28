Un experto gastronómico alto y claro sobre el mejor restaurante calidad-precio de Zaragoza: "Mirad por favor estos precios"

El influencer zaragozano Takoyaki prueba el que considera el mejor restaurante calidad precio de todo Zaragoza. Pese a que visitó este establecimiento hace unos meses, los precios y la oferta de este local todavía no se han visto eclipsados por ningún competidor. Aunque bien es cierto que el nicho de la comida libanesa es difícil de replicar.

Se trata del mítico restaurante Mr. Dumbo, ubicado en la calle Luis López Allué, muy cerca de la universidad y justo al lado de la parada de tranvía de Fernando el Católico.

Takoyaki lo tiene claro desde el primer momento, "Decidme vosotros dónde veis estos precios en el centro de Zaragoza", comenta revisando la carta del Mr Dumbo.

Para comenzar la experiencia, el influencer opta por probar los Hommos clásicos (por 5,80 euros), una crema de garbanzos aderezada con salsa de sésamo, cebolla, pepinillo y aceite de oliva, además de otra ración de baba ganoush (por 5,90 euros), que es lo mismo pero con berenjena asada. Todo acompañado de las emblemáticas bravas del Mr. Dumbo con salsa picante, "Están muy buenas eh, se nota que son caseras", comenta.

Continúa probando los arayes, una especie de pan de pita relleno de carne picada de ternera y que "no se parece a nada de lo que hayáis podido probar", debido a las especias árabes. A continuación, da paso a uno de los que se consideran por muchos como "los mejores falafell de Zaragoza" para seguir con los farrush, una especie de kebab con contramuslos de pollo.

Para finalizar la experiencia, el influencer gastronómico prueba un surtido de postres árabes. Todo este festín por 49,90 euros, sin incluir los postres por invitación de la casa.

El secreto del éxito de Mr. Dumbo

Con más de 30 años de historia, la familia que lo regenta ha sabido mantener el espíritu acogedor y cercano que caracteriza al restaurante, lo que le ha permitido trascender y ganarse un nombre en la ciudad.

En cuanto a los precios, como habéis podido observar en el vídeo de @takoyakiblog son una rara avis en el panorama gastronómico de Zaragoza. Sobre todo, dada la cantidad de los platos. Las raciones varían entre los 5 y los 8 euros, así como los bocadillos rústicos.

Lo que está claro es que esta combinación de precios bajos, comida de calidad, cantidad en los platos y una oferta gastronómica diferente, como es la comida libanesa, han confeccionado la receta del éxito que hace la boca agua a todo el que se anima a pasar por el local.