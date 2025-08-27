Ni de Zara ni de Mango, el vestido que ha triunfado este verano es de una marca zaragozana: quedan pocas tallas

'LaGanini' trabaja las prendas con mimo y cariño. E. E.

Inditex sabe conquistarnos; sin embargo el vestido que ha triunfado este verano no es ni de Zara ni de Mango, sino de Laganini.

Si existe una prenda que ha acaparado flashes, likes e inspiración, es sin duda el vestido Daiquiri Pink Flowers de Laganini Studio.

La marca, fundada y producida en Zaragoza, ha firmado el gran éxito viral de la temporada gracias a un diseño que combina todo lo que pedimos a un look de verano: frescura, personalidad, exclusividad y ese halo romántico tan propio de la moda actual.

Famosas como Marta Lozano, Lucía Cuesta, Inés Arroyo y Rosanna Zanetti han llevado el Daiquiri Pink Flowers, convirtiéndolo en objeto de deseo en el circuito de invitadas e influencers españolas.

La influencer Marta Lozano, por ejemplo lo llevó el pasado mes de julio en el bautizo de su sobrino Jaime. Un evento importante al que acudió elegantísima, haciendo alarde de su buen gusto por la moda.

Rosanna Zanetti también ha lucido esta prenda en verano. Su foto en Instagram lleva miles de 'likes' y cientos de comentarios, muchos de ellos alabando el vestido y preguntando de dónde es.

Zanetti, mujer de David Bisbal, es modelo y utilizó el vestido para un día especial en familia. Opta por conjuntar el Daiquiri con un estrecho cinturón negro y zapato de tacón.

Otra conocida que ha compartido en redes sociales una foto posando con el vestido de la marca zaragozana, es Inés Arroyo. Ha pasado unos días en Asturias, y en uno de sus post aparece con la prenda dentro del interior de la casa.

Inés es también una reconocida influencer y empresaria española especializada en moda. Fundadora de la firma de ropa Laagam, es habitual verla en eventos relevantes de moda y en colaboraciones con marcas nacionales e internacionales. Que haya posado con un vestido de Laganini es una muestra de que la marca zaragozana está pisando fuerte.

En redes se ha viralizado el rosa, no obstante el diseño y estampado también está en azul (Daiquiri Brown Flowers). El tallaje es amplio, pero en este tono ya se ha agotado en la M y L.

"Hacemos muy pocas unidades de esta prenda por nuestra política Limited Edition", se explica en la web. Aparte de en rosa y azul, el diseño del vestido podemos encontrarlo con otro estampado, el Daiquiri Aquamarine.

El vestido de Laganini

Hecho en España con algodones de la mejor calidad, el Daiquiri Pink Flowers destaca por su silueta favorecedora: entallado en el torso, falda de volantes con movimiento, tirantes anchos y un escote cuadrado que estiliza y realza.

El estampado, creado por las fundadoras de Laganini, mezcla tonos rosas y negros en un motivo floral sofisticado y atemporal que convierte el vestido en un imprescindible tanto para eventos especiales como para ocasiones relajadas de verano.

Uno de los valores diferenciales de Laganini es su apuesta por la edición limitada: cada vestido se produce solo en unas pocas unidades, lo que garantiza sentirse única en cada ocasión. El precio es de 250 euros, y pese a ello, el Daiquiri está agotado en varias tallas.

El éxito de Laganini reside en la mezcla de tradición y tendencia. Su equipo cuida los detalles, desde la elección de tejidos hasta los acabados, y produce desde Zaragoza con una visión global pero arraigada al “slow fashion”. Así, la firma no solo ofrece ropa, sino una experiencia exclusiva y el orgullo de lucir piezas con sello español, pensadas para perdurar más allá de una temporada.