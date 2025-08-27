La enorme piscina natural de Teruel que cuenta con bar y zona de salto: “Eso sí, el agua congelada”

Pese a que muchos prefieren escaparse a la playa para rematar el verano, otros miran con deseo zonas de baño en el interior. Y no es de sorprender, zonas como las piscinas naturales de L'Assut (en Beceite), justifican este tipo de decisiones.

En la preciosa comarca turolense del Matarraña, a escasos 5 minutos en coche desde la localidad de Beceite, se encuentran unas de las piscinas naturales preferidas por miles de turistas y locales. Como su propio nombre indica, se trata de una zona de baño que aprovecha un antiguo azud (pequeña presa que se usaba para subir el nivel del agua).

Sus aguas cristalinas son un reclamo incomparable. Y, aunque haga mucho calor, meterse de golpe puede no ser del todo recomendable, ya que suelen estar bastante frescas. "Una maravilla, no existen palabras para describir un sitio tan bonito! Eso sí el agua congelada" comenta una usuaria en las reseñas de Google.

En estas piscinas se puede hacer prácticamente de todo, desde nadar tranquilamente, tomar algo en el chiringuito, lanzarse de las rocas o incluso podemos apoyarnos en las tablas del azud y sentir que estamos en una piscina infinita. A los pies de la caída de agua del azud hay una poza natural donde se puede lanzar desde unos 5 metros. El entorno natural también acompaña la experiencia, estando rodeadas de árboles y naturaleza.

Para llegar a las piscinas del L'Assut es tan sencillo como salir de Beceite por Calle del Calvario y continuar cuatro minutos en coche por el camino del Parrizal. Si se parte desde Teruel capital el trayecto dura alrededor de dos horas y media por la N-420 y N-211. Desde Zaragoza el trayecto es algo más corto, unas dos horas por la N-232.

Aguas cristalinas del Azud de Beceite Suli C.G Google

Una vez allí aparcar no tiene misterio, ya que cuentan con parking.

Qué ver en Beceite

Para aquellos que visiten el Azud de Beceite pero se queden con más ganas de agua, pueden hacer una ruta por la Pesquera o el Parrizal. La primera de ellas ofrece un gran variedad de pozas color turquesa a lo largo del río Ulldemó. Por otro lado, el Parrizal de Beceite está más cerca de las piscinas naturales y es algo más dinámico, ya que recorre el curso del río Matarraña a través de un paisaje que combina cañones, pozas y pasarelas.

Finalmente, para rematar la visita, no hay nada mejor que probar alguno de los restaurantes mejor valorados de Beceite. Como la Antigua Posada Roda, La Rabosa, o el restaurante la Fábrica de Solfa.