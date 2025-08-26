Abre un nuevo restaurante en un barrio de Zaragoza: "Llega para sorprender a los paladares más finos"

Si hay una comida que está ganando mucho terreno en España en los últimos años es la gastronomía peruana. Cada vez son más los lugares especializados en platos típicos de Perú, así como los vecinos que lo demandan. En Zaragoza siguen creciendo y recientemente ha sumado un nuevo restaurante: Imperio Perú.

Fue el pasado mes de julio cuando se inauguró Imperio Perú en el barrio de Las Fuentes, en la calle Silvestre Pérez, número 19. De hecho, esta apertura llega tan solo unos meses después de Perú Goza, otro local peruano ubicado a escasos minutos.

Según apuntaron los propietarios a través de Facebook, Imperio Perú trae a Zaragoza “la experiencia culinaria más exquisita de la mano de dos experimentados chefs de la cocina peruana”. Además, defienden que llegan para “sorprender a los más finos paladares”.

Imperio Perú es un local acogedor, no muy grande pero con suficientes mesas ambientado con música folclórica regional para saborear todavía más un pedazo del país latinoamericano desde Aragón. No obstante, también es posible pedir a domicilio.

Chef de Imperio Perú.

Principalmente, destaca su oferta de menú del día, muy económico, por tan solo 13,90 euros. Este incluye entrante, plato principal, postre y bebida.

Por ejemplo, en el menú del lunes 25 de agosto, en los entrantes se puede escoger entre ceviche, alitas acevichadas o caldo de ternera.

Para el principal las opciones son lentejas guisadas con dorada entera frita, mostrito a la brasa o chuletón parrillero con puré de patatas.

Imperio Perú abre todos los días de la semana con excepción del martes, que cierra por descanso semanal. No obstante, el horario cambia según el día. Lunes y miércoles de 12.00 a 19.00, jueves, viernes, sábado y domingo de 10.00 a 22.00.

Carta muy variada

En cuanto a la carta del restaurante, la variedad es uno de los sellos de identidad. Desde los entrantes hasta arroces, flameados, rebozados, platos fríos u otras especialidades de la casa.

En los entrantes se encuentran la causa en llamas, las yucas fritas, los tequeños o papas rellenas. Por su parte, hay arroces de todo tipo: a la cubana, arroz chaufa de pollo, arroz chaufa de mar y tierra, arroz chaufa de carne, arroz chaufa amazónico, arroz con marisco, aeropuerto de pollo, aeropuerto de carne o paella de mariscos.

Plato de Imperio Peru.

Las opciones continúan como lomo salteado de ternera, lomo salteado de pollo, diferentes tallarines o chicharrones.

Los amarres de la casa son platos con diferentes combinaciones. Por ejemplo, el viaje marino, que tiene un precio de 23 euros, incluye ceviche, causa, chaufa de mariscos y chicharrón de pescado.

A través de esta oferta y con un servicio cercano, los propietarios esperan conquistar los paladares de todos los que los visiten y hacerse un hueco en la hostelería zaragozana.