La receta fácil de helado de pepino que te va a enamorar este verano: saludable y con solo 3 ingredientes

0 votos

Total: 6 h 5 min

Comensales: 4

Después de unos días con unas agradables temperaturas en Aragón, el calor vuelve a apretar en Zaragoza. Los helados son una gran solución para sobrevivir en esta época del año, pero tampoco es bueno abusar de ellos por la cantidad de azúcar que conllevan.

Una buena alternativa a los helados comerciales son los caseros; y ya que nos ponemos el delantal, podemos dejar volar la imaginación y hacer algo original. Desde El Español os proponemos un helado de pepino.

Esta receta es súper fácil de hacer. Se necesitan solo 3 ingredientes y es refrescante y muy saludable. Se ha puesto un poco de moda por los videos virales de Tik-Tok e Instagram, así que si tienes invitados en casa, es un postre original que encantará a todos y demostrarás que estás a la última.

Propiedades saludables del pepino

Todo el mundo sabe que el pepino es bueno para la salud. Pero si aún hubiera alguna reticencia, vamos a profundizar un poco en el tema. El pepino aporta un alto contenido de agua (más del 95%), lo que ayuda a mantener la hidratación corporal, especialmente en épocas de calor.

Se trata de un alimento bajo en calorías y rico en fibra, lo que favorece la digestión y contribuye al control del peso. Es fuente de vitaminas antioxidantes como A, C y E, que ayudan a proteger la piel, combatir los radicales libres y retrasar el envejecimiento.

Es decir, que aparte de que nos ayudará a digerir mejor la comida, nos hará vernos más jóvenes. Este helado lo tiene todo.

También contiene minerales esenciales como potasio y magnesio, favoreciendo el funcionamiento muscular y nervioso. Si el helado se prepara sin azúcar refinada ni conservantes, es adecuado para personas que buscan opciones de postre más saludables y funcionales.

Receta helado de pepino

Ingredientes Receta de helado de pepino 2 pepinos

1 limón

Sal Paso 1 Pelamos bien el pepino Paso 2 Quitamos las semillas y lo cortamos en tacos Paso 3 Lo guardamos en un bol y dejamos congelar durante 6-8 horas Paso 4 Añadimos el zumo de un limón exprimido y una cucharadita de sal Paso 5 Trituramos hasta que quede una masa cremosa, y listo para disfrutar

Es ideal consumir pepinos frescos, preferiblemente ecológicos, para maximizar los beneficios y evitar residuos de pesticidas. Su preparación sencilla y sin ingredientes artificiales asegura un aporte natural de nutrientes.

El helado de pepino refresca, hidrata, protege la piel y aporta antioxidantes y fibra, consolidándose como una opción saludable de postre.