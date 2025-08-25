Ignacio Garibay, ganador del Bolsín de Tarazona tras cortar cuatro orejas en el primer festejo de la Feria Taurina

Tarazona descuenta los días para sus fiestas grandes en honor a San Atilano, más conocidas como el Cipotegato. El inicio será con la salida de este personaje del Ayuntamiento de la localidad, el día 27, pero en la ciudad del Moncayo ya han comenzado los actos preliminares.

Entre ellos, uno de los principales atractivos es la Feria Taurina de San Atilano. Comenzó este domingo 24 de agosto con la primera novillada y se celebrará hasta el sábado 30. En la primera cita, el novillero Ignacio Garibay fue elegido triunfador del III Bolsín de Tarazona después de cortar cuatro orejas en el festejo que abrió la Feria.

Se lidió una excelente novillada de Fuente Ymbro en la que hasta cuatro novillos fueron premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre. Garibay cortó las dos orejas a su novillo y otras dos al sobrero, que lidió tras ser declarado triunfador.

Abel Rodríguez, que lidió un animal codicioso, y Miguel Remiro, frente a uno de mucha clase, dieron sendas vueltas al ruedo, mientras Manuel Domínguez fue ovacionado tras lidiar al animal de menos opciones, noble, pero que se apagó pronto. Así pues, todos menos este, que fue el segundo, fueron premiados con la vuelta al ruedo.

Ricardo Gallardo, propietario de la ganadería Fuente Ymbro. Raúl López Navarro

Cabe recordar que para el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, la Feria Taurina es uno de los platos fuertes de las fiestas. En una entrevista con este diario reconoció que “en los últimos años está creciendo mucho” gracias a Juan José Vera, propietario de la plaza de toros.

Así, este año hay un festejo más y comienza el 24 por la tarde con una “gran novillada”. Los días 28, 29 y 30 hay una novillada y dos corridas con un cartel de lujo.