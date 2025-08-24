Una zaragozana no se corta y dice lo que muchos piensan sobre el alquiler: "Es difícil llegar a fin de mes" Fotocasa

"Es difícil llegar a fin de mes, pero es lo que hay”. Con esta frase, una joven zaragozana resumía en un reportaje de RTVE Aragón el sentir de toda una generación que busca emanciparse. El precio de los pisos de alquiler en Zaragoza se ha convertido en un obstáculo casi insalvable para los jóvenes, cuyos sueldos iniciales no dan para sufragar el alquiler de un piso.

Otro joven entrevistado añade “Son pisos que no te puedes permitir tú solo, y con dos apretado”. La realidad es que incluso compartiendo piso, el precio sigue siendo elevado e inaccesible para muchos.

Según el Consejo de la Juventud de España, un joven debería destinar de media 351 euros al mes para poder emanciparse solo, pero esta cifra llevada a la realidad, pierde todo el sentido.

Compartir vivienda como única solución

El panorama se complica incluso para las parejas. Entre dos, deberían optar a un alquiler inferior a 692 euros (según los datos del CJE), pero la realidad es muy distinta.

De las 542 viviendas disponibles en Zaragoza a día de hoy, solo 18 están por debajo de esos 692 euros. En Huesca la situación es todavía más limitada, con apenas 6 pisos, y en Teruel el problema es la falta casi absoluta de oferta, donde los pocos inmuebles que aparecen se alquilan en cuestión de horas.

Aun así, la mejor opción para poder combatir esos precios es compartir vivienda alquilando habitaciones. Es una realidad para muchos jóvenes que, habiendo terminado la carrera y empezado sus primeros trabajos, tienen que seguir optando por este modo de vida.

Actualmente en Zaragoza hay más de 700 habitaciones para alquilar en pisos compartidos, cuyo precio medio del alquiler es de unos 320-330 euros al mes (según datos oficiales de Idealista). Por lo que, si nos ceñimos a los datos, aún así un joven aragonés iría justo.

Evolución del precio del alquiler en Zaragoza

El Consejo de la Juventud estima que deberían destinar el 92% de su salario para poder pagar la renta, una cifra insostenible.

En los últimos años, el precio del alquiler ha seguido una línea ascendente, desmarcándose de la capacidad adquisitiva de los salarios. En ciudades como Zaragoza asciende a un ritmo de un 2,1% trimestralmente, fijando un precio medio de 10,9 euros el metro cuadrado.

🏠Alquilar una vivienda con el salario de un joven es casi imposible.



Hacemos una búsqueda de pisos por las tres capitales de provincia y ninguna vivienda está por debajo del umbral de esfuerzo de un joven de 351 euros, según el @CJE .



🎙️ @susanaasinrubio

📹 @Sofiaalcala14_ pic.twitter.com/jB8PvqxBru — RTVEAragón (@RTVEaragon) August 20, 2025

La consecuencia de esta situación que expone RTVE es clara. Muchos jóvenes continúan viviendo con sus padres más allá de los 30 años, retrasando proyectos vitales como casarse, formar una familia o invertir en un futuro propio.