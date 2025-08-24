Se buscan vecinos en este pueblo cerca de Zaragoza ideal para jóvenes: hay trabajo y casas desde 32.000 euros

Tras pasar las vacaciones de verano en el pueblo, muchos se plantean seriamente quedarse allí para siempre. Cambiar de estilo de vida y comenzar de nuevo en un pequeño pueblo con encanto. La vida en el medio rural tiene sus dificultades, pero también sus ventajas, y hay muchos pueblos que se niegan a desaparecer y ponen de relieve las oportunidades de su localidad.

Un pueblo aragonés que quiere más vecinos es Gea de Albarracín, en Teruel, al lado del famoso Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de España. Participa en el proyecto de 'Hola Pueblo', y por lo que hemos encontrado en el portal inmobiliario Idealista tiene casas en venta por 32.000 euros.

Gea de Albarracín tiene actualmente 452 habitantes, pero quiere incrementar su población gracias a este programa. Para su alcalde, Santiago Rodríguez, es un pueblo en el que se vive bien y la gente de fuera se siente “como en casa”.

El motor económico ha sido protagonizado por la agricultura, principalmente los cereales y la patata. Trabajos un poco duros pero aptos para jóvenes. Actualmente, se suma al sector del turismo como fuente de riqueza para el pueblo.

A diferencia de otros municipios más pequeños, en Gea de Albarracín hay consultorio médico local y una farmacia, guardería y colegio o instalaciones deportivas y de ocio. Servicios muy valorados por las jóvenes familias. Para acudir a Urgencias o a un centro de Educación Secundaria es necesario moverse a Cella.

Trabajo

En ‘Hola Pueblo’ manifiestan que Gea de Albarracín necesita emprendedores y emprendedoras con ideas de negocio en base a la actividad turística y la explotación de productos artesanos que pongan en valor la materia prima de la zona.

Está cerca del aeropuerto de Teruel y del polígono industrial por lo que es una localidad estratégica para la búsqueda de empleo.

Centro de visitantes del acueducto romano en Gea de Albarracín. Google

En cuanto a las áreas de oportunidad de emprendimiento detectadas en el municipio destacan el desarrollo de tejido empresarial en torno al turismo, existiendo una nave industrial en alquiler. También la puesta en marcha de empresas de desarrollo del turismo cultural y activo como el senderismo o la escalada.

La comida a domicilio, la artesanía, el ocio para jóvenes, el camping de autocaravanas o servicios básicos como la fontanería suponen otras áreas en las que emprender.