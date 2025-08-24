Se buscan vecinos en este pueblo cerca de Zaragoza ideal para jóvenes: hay trabajo y casas desde 32.000 euros
El municipio de 452 habitantes forma parte de la plataforma 'Hola Pueblo', que busca atraer población de la ciudad a las zonas rurales de España.
Tras pasar las vacaciones de verano en el pueblo, muchos se plantean seriamente quedarse allí para siempre. Cambiar de estilo de vida y comenzar de nuevo en un pequeño pueblo con encanto. La vida en el medio rural tiene sus dificultades, pero también sus ventajas, y hay muchos pueblos que se niegan a desaparecer y ponen de relieve las oportunidades de su localidad.
Un pueblo aragonés que quiere más vecinos es Gea de Albarracín, en Teruel, al lado del famoso Albarracín, uno de los pueblos más bonitos de España. Participa en el proyecto de 'Hola Pueblo', y por lo que hemos encontrado en el portal inmobiliario Idealista tiene casas en venta por 32.000 euros.
Gea de Albarracín tiene actualmente 452 habitantes, pero quiere incrementar su población gracias a este programa. Para su alcalde, Santiago Rodríguez, es un pueblo en el que se vive bien y la gente de fuera se siente “como en casa”.
El motor económico ha sido protagonizado por la agricultura, principalmente los cereales y la patata. Trabajos un poco duros pero aptos para jóvenes. Actualmente, se suma al sector del turismo como fuente de riqueza para el pueblo.
A diferencia de otros municipios más pequeños, en Gea de Albarracín hay consultorio médico local y una farmacia, guardería y colegio o instalaciones deportivas y de ocio. Servicios muy valorados por las jóvenes familias. Para acudir a Urgencias o a un centro de Educación Secundaria es necesario moverse a Cella.
Trabajo
En ‘Hola Pueblo’ manifiestan que Gea de Albarracín necesita emprendedores y emprendedoras con ideas de negocio en base a la actividad turística y la explotación de productos artesanos que pongan en valor la materia prima de la zona.
Está cerca del aeropuerto de Teruel y del polígono industrial por lo que es una localidad estratégica para la búsqueda de empleo.
En cuanto a las áreas de oportunidad de emprendimiento detectadas en el municipio destacan el desarrollo de tejido empresarial en torno al turismo, existiendo una nave industrial en alquiler. También la puesta en marcha de empresas de desarrollo del turismo cultural y activo como el senderismo o la escalada.
La comida a domicilio, la artesanía, el ocio para jóvenes, el camping de autocaravanas o servicios básicos como la fontanería suponen otras áreas en las que emprender.
Vivienda en venta
Otra de las ventajas que ofrece Gea de Albarracín es el precio de la vivienda. En un contexto en el que encontrar un piso es misión imposible, los pueblos son una gran alternativa. También es cierto que las casas en venta de los pueblos siempre necesitan una (o dos) manos de pintura.
En Gea de Albarracín hemos encontrado viviendas en venta por 32.000 euros. Además, en la plataforma de HolaPueblo señalan que hay una bolsa de viviendas en alquiler y/o compra gestionada por el Ayuntamiento.
En el famoso portal inmobiliario solo aparece para alquilar una opción. Un piso de 65 metros cuadrados y dos habitaciones por 385 euros al mes. Se trata de una vivienda "soleada con preciosas vistas a la Vega del Guadalaviar y a la Sierra de Albarracín", muy práctica si se quiere vivir una temporada en la zona pero no se pretende establecerse de manera indefinida.
En cuanto a las casas en venta, la más barata en Gea de Albarracín, en Idealista tiene un precio de 19.000 euros, pero hay que reformarla por completo. Lo más caro es un chalet de más de 800 metros cuadrados, con 6 habitaciones por 300.000 euros.
Entre ambos precios, hay varias opciones que pueden ser interesantes para alguien que quiera comprar una casa en Gea de Albarracín. Por ejemplo un piso de 5 habitaciones por 45.000 euros, amueblado para entrar a vivir, u otro de 32.000 de 3 plantas y también con 5 habitaciones, pero este no tiene calefacción.
Ya sea alquilando o comprando, Gea de Albarracín busca vecinos. Su naturaleza, la tranquilidad y las oportunidades de negocio que se unen en este pueblo, abren sus brazos a todos aquellos valientes que no teman lo rural.