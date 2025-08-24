Ana (44), la zaragozana que renunció a su vida en Madrid para viajar: "Sentía que me estaba ahogando en una oficina"

Ana Cortés en uno de sus viajes a lo largo de estos últimos cuatro años A. C.

Dejar toda tu vida construida durante 15 años en la gran urbe de Madrid no es fácil y es un paso valiente. Un ejemplo de ello y que no ha mirado atrás con arrepentimiento es la zaragozana Ana Cortés, quien en 2019 dejó su trabajo en el paseo de la Castellana para comenzar a viajar en caravana lo que le ha proporcionado lanzar su propia experiencia de viajes 'Hacia lo salvaje' que comparte con decenas de mujeres.

"La vida se me pasó muy deprisa, de repente me vi encerrada y sentía que la vida se me estaba escapando, que me estaba ahogando en una oficina", expresa Ana en plena llamada telefónica desde Italia.

Así, entre risas hace mención a la 'crisis de los 40' lo que supuso un vuelco en su profesión como publicista y en su vida en general: "Me di un año para hacer algo que me sentara bien y tuve la suerte de que mi pareja me acompañó en esta locura de dejar todo lo que teníamos y comenzar un viaje en caravana", se sincera.

De esto han pasado ya seis años y se ha dado cuenta de que vivir en la naturaleza, siendo consciente de ella y cuidando del entorno es lo que a ella le llama. Ese interés fue lo que le llevó al ecofeminismo y de ahí a comenzar a trabajar en una agencia de viajes con actividades de trekking y montaña lo que le abrió las puertas definitivamente a su proyecto 'Hacia lo salvaje'.

Apoyado en un podcast con entrevistas a mujeres que conectan en sintonía con su manera de pensar, esta zaragozana comenzó a realizar viajes por el territorio nacional y por todo el globo en los que visitaba y realizaban las acciones de las protagonistas del podcast: "Yo solo soy la cara visible, realmente las protagonistas son toda la red de colaboradoras".

Así, estas van de mujeres guías, gestoras de alojamiento, creadoras de talleres o proyectos. Por ejemplo, durante viajes como Nepal visitan a familias que viven de la agroecología o participan en un proyecto que fomenta la educación en niños en zonas aisladas. Aunque no todo son viajes largos ya que entre su itinerario también tienen ofertas de fin de semana como en la Sierra de Cazorla en el que tratan el esparto y sus cualidades.

Viaje programada por 'Hacia lo salvaje' con un grupo de mujeres Ana Cortés

Del mismo modo, intentan reducir al máximo su impacto medioambiental durante sus viajes: "Primamos la movilidad en bici o haciendo un trekking. No vamos a fomentar aquello que nos lleve a un turismo que nosotros consideramos que es devastador y que de alguna manera se nos volvería en contra", defiende.

Entre las singularidades que atañen este proyecto también se encuentra en que son viajes exclusivos para mujeres y en grupos reducidos de entre 3 a 10 personas. Con esto se busca fomentar un lugar seguro para todas ellas y viajar en libertad lo que bien admite Ana que es un factor que "termina de convencer" a muchas de ellas".

"Hay destinos que llevan rumiándose dentro, pero que tienen esta inseguridad de viajar sola o con la incomodidad de sentirte mujer y más vulnerable. Esta apuesta es lo que hace que te encuentres más tranquila, más segura, más cómoda, en un espacio muy cuidado, libre de prejuicios, de estereotipos de género", detalla.

A pesar de ser un proyecto tan personal que lleva funcionando desde inicios de 2024 esta zaragozana expresa que está siendo un camino "lento", pero de "aprendizaje" en el que cada vez más mujeres se están uniendo.