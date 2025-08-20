Parece Suiza, pero está cerca de Zaragoza: la bonita ruta de senderismo con hermosos paisajes y aguas cristalinas

Aunque parece que estos días el calor va a dar algo de tregua en Zaragoza, la capital aragonesa sigue destacando por sus altas temperaturas. Tal es el calor, que son muchos los aragoneses que prefieren escaparse a sitios más frescos durante unos días.

Uno de esos lugares puede ser el Pirineo aragonés. Esta cadena montañosa que separa la península Ibérica del resto de Europa, se extiende por Francia y España y es uno de los destinos favoritos también para muchos extranjeros.

Desde estaciones de esquí como las de Canfranc o Formigal, hasta paseos por localidades como Aínsa, Alquézar o Benasque, son muchas las opciones que hay para disfrutar de la montaña. Y para los amantes del senderismo, también hay infinidad de rutas, como la de los Ibones Azules desde Panticosa.

Este pueblo pirenaico, situado al norte de la provincia de Huesca, se ha convertido en un auténtico espacio donde hacer todo tipo de actividades relacionadas con la naturaleza. También se puede visitar el famoso balneario, un complejo hotelero construido durante el siglo XIX que destaca por las aguas termales que atesoran la zona.

Además, aquí se encuentra Pueyo de Jaca, bañado por las aguas del embalse de Búbal, que ofrece la posibilidad de realizar diversas excursiones en kayak.

Y es precisamente en el balneario de Panticosa donde comienza la ruta de los Ibones Azules. Se trata de una de las rutas clásicas del Valle de Tena, una excursión en la que se visitan los ibones tanto superior como inferior, pasando por el río Caldarés hasta llegar a Bachimaña.

Ruta desde el balneario de Panticosa, hasta los ibones de Bachimaña. E.E

Desde ahí, hay una distancia de unos 13 kilómetros y un total de unas seis horas si se disfruta de la caminata y del paisaje rodeado de aguas cristalinas.

Y es que a veces nos vamos lejos teniendo paraísos al lado. Eso mismo es lo que señala una turista que ha realizado esta ruta: "Tenemos sitios preciosos en Aragón", apunta. Aunque en lo que se refiere a la ruta, indica que, la recomendaría, pero para realizarla "se necesita una determinada forma física".

Ruta a los ibones azules. E.E

Una caminata única que, aunque tiene partes con mucha altitud que pueden ser algo más pesadas, merece la pena al llegar a los ibones: "Es una sensación increíble el estar arriba del todo", cuenta otra excursionista.

En concreto, al Ibón Azul Superior, que alcanza casi los 2.500 metros, y donde no todo el mundo llega. Sin embargo, aquellos montañeros que lo consiguen confiesan sentirse "libres".

Aquí se encuentra el refugio de los ibones de Bachimaña, el único que hay esta zona. Aunque es una de las opciones para pernoctar, son muchos los que prefieren acampar a la intemperie y disfrutar de una noche estrellada.

Y para aquellos que no pasen la noche, también tienen la opción de tomarse algo fresco, una de las mejores sensaciones tras finalizar una dura caminata.