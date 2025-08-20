Éxito en la apertura de la nueva tienda 'low cost' en Zaragoza: "He venido porque me enteré de que daban un regalo"

El centro comercial GranCasa de Zaragoza sigue ampliando su espacio y este miércoles se ha celebrado una nueva apertura. Se trata de la tienda Normal, una cadena danesa especializada en multitud de productos desde higiene, cosmética y hogar.

Este local se caracteriza por vender productos normales a "precios anormales", como destaca su lema. Así, este ya es el segundo establecimiento que hay en la capital aragonesa, después de que hace un año se ubicara otro en la calle Alfonso.

En esta ocasión, decenas de personas han hecho cola para ser los primeros en pisar el interior de Normal. Antes de que abriera el centro comercial, muchos clientes ya esperaban en el exterior, para dirigirse a las 10.00 hacia la segunda planta, donde ahora se encuentra esta tienda.

Así, se han formado dos colas divididas por la seguridad del centro comercial, para que todo el mundo pudiera entrar de manera ordenada y disfrutara sin prisas del interior del local. Mientras, los trabajadores ya se encontraban en la entrada, preparados para dar una bolsita de regalo para todo el que entraba.

El regalo consistía en una bolsa con diferentes productos de la tienda como un cepillo de dientes, unas mascarillas o incluso una baraja de cartas. Algunos clientes desconocían el detalle por parte del establecimiento, aunque otros ya lo sabían: "Yo la verdad es que he venido porque me enteré de que había un regalo y compro maquillaje de aquí", ha afirmado una chica.

Pero son muchos los clientes que han acudido porque es una tienda que les gusta, como una vecina del Actur que suele frecuentarla: "Es una tienda que está muy bien de precio y tienes de todo", ha afirmado.

Clientes en la inauguración de la tienda Normal. E.E

Además, el mes pasado abrió Primark en GranCasa y este mes también va a abrir Stradivarius, algo que como dice esta vecina "va a revivir y dar mucha vida a la zona".

Asimismo, otra mujer cuenta que ha aprovechado la inauguración, ya que "está de vacaciones" y es una tienda que merece la pena: "Es más completa que otras y hay de todo como en Primark y con precios muy asequibles", ha explicado.

Por otro lado, un hombre salía de la tienda con un gel, un cepillo de dientes y un recambio por 5 euros. Aunque, como ha explicado, solo por comprar te llevabas una bolsa grande para guardar todas sus cosas.

Bolsa de la tienda Normal. E.E

En esta ocasión, se trata de una tienda unos 100 metros más grande que la de calle Alfonso, sumando alrededor de 450 metros de sala de ventas. Además, la fachada es más cuadrada, y la tienda tiene una mayor amplitud para colocar y distribuir productos."Esto conlleva una mejor experiencia para todos los clientes", ha afirmado un responsable de Normal.

Normal

La primera tienda abrió sus puertas en 2013 en Dinamarca, y desde entonces, Normal ha crecido hasta convertirse en una cadena con más de 850 tiendas en, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia, Portugal, Italia y España.

Esta cadena apuesta por una gama de productos que incluye marcas conocidas de cuidado de la piel y del cabello, higiene dental, champú o maquillaje. Así, todos los artículos se venden a precios fijos y bajos, lo que significa que no presentan ofertas especiales ni chollos puntuales.