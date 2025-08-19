Un turista argentino visita Zaragoza y dice sin filtros lo que piensa: "Me gusta más que Madrid y Barcelona"

Zaragoza en verano es un auténtico horno con temperaturas que alcanzan los 40ºC; no obstante, son muchos los turistas que aprovechan las vacaciones estivales para conocer la capital aragonesa.

Nacionales y extranjeros visitan la ciudad y acaban maravillados, y contra lo que muchos pueden creer, el calor no resulta un impedimento: "Es cierto que hace mucho calor, pero no es una barrera para disfrutar de la ciudad", reconoce Pablo a El Español, un argentino que ha venido por invitación de un amigo que vive en Zaragoza.

"Tengo un amigo que lleva aquí 5 meses y vine a visitarlo" explica, aprovechando el viaje para conocer también la ciudad. "Zaragoza es maravillosa", añade y comenta que le parece una ciudad "muy cómoda" y con todos los servicios.

"Es una ciudad cuidada, segura y limpia" comenta el argentino que compara Zaragoza con Madrid y Barcelona, ciudades que ha visitado en otras ocasiones: "Madrid es muy grande, con mucha gente; yo soy de Rosario, una ciudad más pequeña y no me gustó mucho la capital" y añade "En Barcelona presencié dos robos a turistas, y no me parece... uno viene a disfrutar y tener que estar cuidándote, molesta", sentencia Pablo.

En Zaragoza ha recorrido las zonas más emblemáticas de la ciudad y disfrutado de su gastronomía "he comido de todo y me han encantado las tapas españolas", indica.

La capital aragonesa es principalmente conocida por sus monumentos como El Pilar, La Seo y la Aljafería; sin embargo, la zona de El Tubo también atrae cada vez más a muchos visitantes.

El turismo en Aragón durante los meses de verano, suele ser de aventura y de montaña; no obstante, la cultura, la historia, el ocio y la gastronomía, son cada vez más nuevos motivos para conocer la comunidad.

Cifras hoteleras

Más allá de verlo por las calles y plazas de Zaragoza, las cifras de reservas hoteleras también reflejan el interés de los turistas por la ciudad. Hace una semana, la asociación de Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia, hizo balance de los datos del mes de julio, así como una previsión del resto del verano, siendo números “óptimos”.

La ocupación hotelera en julio en la capital y en la provincia superó las expectativas iniciales con una previsión inicial del 51 % a una ocupación real del 66,76 %. Alrededor de un 25 % fueron personas internacionales, procedentes de Francia, Portugal e Italia, principalmente. En cuanto a la procedencia de turistas nacionales, destacan aquellos de Madrid, Cataluña o País Vasco.

Para este mes de agosto, los datos son "mejores" a los planteados en un primer momento. Se prevé que alrededor de un 62% de turistas se alojen en la capital, mientras que un 64% en el resto de la provincia.

Por otro lado, según datos de la Federación Aragonesa de Turismo Rural, algunas zonas de Huesca alcanzan el 100% de ocupación, mientras que Teruel se sitúa en el 92%.