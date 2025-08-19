Eneko Fernández (41 años), chef, lo confiesa: "Esta receta me la hacía mi abuela. Es coger la patata y vestirla de gala"

El libro de recetas de las abuelas españolas es tan extenso como valioso. Y es que no hay nada mejor que una comida de la abuela un domingo, o cualquier día de la semana. El recetario de estas es un auténtico tesoro que no se puede pagar con dinero y aquellos que conocen sus secretos, son unos privilegiados. Eso sí, por mucho que se siga el mismo proceso, pocas veces queda igual de delicioso, o al menos, no sabe igual que cuando lo hacen ellas.

Son muchos los platos estrellas de las abuelas, capaces de convertir todo en un manjar. Desde un caldo hasta unas croquetas, migas, cocidos o asados. También una receta tan simple y antigua como las patatas a la importancia.

Estas tuvieron su origen en Castilla y León, pero se expandieron por muchas otras comunidades, como la de Madrid, o Aragón. Sin embargo, se dice que Aragón fue de las primeras en apreciar la patata en la cocina y esta receta es un clásico de las abuelas, que la han preparado toda la vida.

En esta línea, la abuela del famoso chef zaragozano, Eneko Fernández, también las preparaba y el ganador de MasterChef 11, no las olvida. En su caso, el cocinero las adapta a su esencia, con su toque y detalles actuales, pero reconoce que es un plato que “sabe a hogar”.

Así pues, hace unos meses, Eneko publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que mostraba cómo preparaba él esta clásica receta.

“Un poco la historia de la Cenicienta pero en versión patata. Te adelanto que al final va a ir en carruaje, se va a casar con el príncipe y todo el pack completo…”, describe con humor el chef en la descripción de su vídeo.

“Aquí están las famosas patatas a la importancia, una receta que a mí me hacía mi abuela”, confiesa Eneko al comenzar. “Siempre me ha hecho gracia porque en realidad es coger el producto más humilde, que es la patata y vestirla de gala. Literalmente, vestirla con ese rebozado para que después las guisemos en un fondo rico y ocurra la magia”, añadía siguiendo ese discurso de Disney.

Durante la preparación de las patatas, Eneko recuerda los trucos de su abuela. “Yo siempre las termino como mi abuela Pilarín, con almendra molida. Ella no la tostaba, pero si queréis la podéis tostar”, comentaba durante la preparación, en la que también pone su toque con el queso Comté, su preferido.

Ingredientes y preparación

Los ingredientes necesarios para su preparación son accesibles y económicos, y son los siguientes:

4 patatas

2 huevos, una pizca de sal y harina para el rebozado

1 ajo, un puñado de perejil fresco, un pellizco de azafrán y medio vaso de vino blanco para el majado en mortero

1 cebolla, 2 ajos, 1 cucharada de harina, el majado del mortero y 1 litro de caldo de ave para el guiso

almendra picada y/o queso Comté rallado

Además de mostrar los pasos y explicarlos en el vídeo, Eneko Fernández detalla el proceso en el comentario de su publicación.

Lo primero es pelar las patatas y cortarlas en rodajas de 1 centímetro de grosor. Se les echa la sal y se pasan por harina y huevo para freírlas con mucho aceite.

Por otro lado, se pica la cebolla y los ajos y se arranca el sofrito con un chorro de aceite en una cazuela amplia. Cuando empiecen a dorarse, se añade una cucharada de harina.

Se deja cocinando un minuto más y se añade el majado del mortero (ajo, perejil, azafrán y vino blanco). Tras 2 minutos, es el turno del caldo de ave y de poner las patatas en el guiso. Se cocinan a fuego medio durante 30 minutos. Por último, el plato se termina con la almendra picada y, opcional, un poco de queso conté.