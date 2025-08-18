Miki Nadal regresa a sus orígenes: visita su pueblo en Zaragoza y disfruta de las fiestas como uno más

Miki Nadal (Zaragoza, 1967) es una de las personas más famosas que han nacido en Aragón, conocido en toda España por su presencia en numerosos programas de televisión, ya sea como colaborador o presentador, en los que ha mostrado su sentido del humor. Ha participado en 'El Informal', 'Sé los que hicisteis', en 'Zapeando' (presentador durante el verano en ausencia de Dani Mateo), además de ser concursante y co-ganador de MasterChef Celebrity.

Miki Nadal reside actualmente en Madrid, pero el cómico no olvida sus orígenes. Se crio en la localidad de Pedrola antes de irse a vivir a Zaragoza a los cinco años. Fue en la capital aragonesa donde creció y estudió, hasta irse al servicio militar en Ferrol y Madrid. Luego trabajó durante casi cuatro años en Guadalajara y, más tarde, se mudó a Madrid, donde se consolidó como actor.

Gran parte de su carrera la ha desarrollado en la capital española, pero nunca ha olvidado Aragón. De hecho, ahora presenta un programa en la cadena autonómica, Aragón TV, ‘Sopa de letras’, y ha participado en las campanadas de Nochevieja.

Además, siempre que puede, vuelve a su pueblo natal, Pedrola. Es un municipio situado en la provincia de Zaragoza, en la comunidad autónoma de Aragón. Forma parte de la comarca de la Ribera Alta del Ebro y se encuentra a unos 34 km al noroeste de la capital zaragozana.

Por ejemplo, hace unos años, en 2017, Miki Nadal publicó en sus redes sociales, en Instagram, una fotografía de la casa en la que vivió sus primeros años de vida. “Esta es la casita de Pedrola en la que viví hasta los 5 años. Básicamente está igual. ¡Quitadle el aire acondicionado, el contador de la luz y la calle asfaltada ...et voilà!!! Bienvenidos a 1972…”, comentaba con humor.

El pasado verano aprovechó sus días de descanso para asistir a las fiestas de Pedrola. Entonces, subió un vídeo contando que era jurado en el concurso de ranchos.

El vínculo de Miki Nadal con Pedrola también se hizo evidente en la Navidad de 2024. Tras presentar las campanadas en Aragón TV junto a Blanca Liso y Juanjo Bona, Miki Nadal eligió empezar el nuevo año volviendo a sus raíces.

Miki Nadal en las fiestas

De esta forma, el último guiño ha llegado ahora, cuando Miki Nadal ha visitado la localidad para disfrutar de sus fiestas durante sus vacaciones. Este fin de semana, el zaragozano subió una publicación a Instagram con un vídeo de las fiestas de Pedrola, en el que muestra el “encierro chiqui en la calle Barrionuevo” con un gran ambiente de padres y pequeños.

En el programa de fiestas aparece que viernes, sábado, domingo y lunes tiene lugar este encierro chiqui en la calle Barrionuevo que menciona Miki Nadal. Todos los días es a las 21.15 y es un encierro simulado para los más pequeños. Así pues, el aragonés habrá podido disfrutar con sus tres hijas de las fiestas, aunque estas no aparecen en el vídeo.

Las fiestas mayores de Pedrola, las de San Roque, se celebran del 14 hasta este martes 19 de agosto con numerosos actos como conciertos, pasacalles, vaquillas y encierros.