Llega el final de la ola de calor y vuelven las tormentas a Aragón: Aemet avisa de lo que viene con lluvias en los próximos días

Las olas de calor se han sucedido en Aragón las últimas semanas; sin embargo, parece ser que llegan a su fin y el tiempo nos va a dar un respiro.

La entrada de masas de aire frío desde el Atlántico traerá desde este lunes 18 de agosto el fin de la ola de calor en España, con un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) adelanta un descenso "notable" de las temperaturas y la llegada de lluvias y tormentas a Aragón. Es más, la Aemet ha activado para hoy y mañana varias alertas amarillas y naranjas en la comunidad.

18/08 11:31 Avisos activos hoy y mañana en Aragón por tormentas, lluvias y temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/sf5juYJUjT pic.twitter.com/L4AdahPkH4 — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) August 18, 2025

Respecto a las temperaturas se espera que bajen drásticamente, y las máximas no superarán los 30ºC esta semana.

Las mínimas, desde este lunes 18 de agosto, rondarán los 19 grados, bajando hasta los 16 el viernes. Unas temperaturas más que necesarias, después de las sucesivas olas de calor que ha sufrido Aragón.

El tiempo

En estos momentos hay activa una alerta de la Aemet por lluvias en Ribera del Ebro (mitad oriental). La Aemet espera una precipitación acumulada en una hora de 15 mm en la zona.

En el Pirineo oscense-Huesca la alerta de lluvias es para mañana, 19 de agosto, la probabilidad de lluvias es de hasta un 70% y se esperan una precipitación acumulada en una hora de 30 mm.

El riesgo también es importante en el Bajo Aragón de Teruel. La Aemet augura precipitaciones durante la tarde del martes, precipitación acumulada en una hora de 40 mm. Serán las tardes principalmente cuando se den las tormentas y las lluvias.

En general, se desarrollará nubosidad de evolución abundante en la mitad oriental, donde son probables chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas. Se irá imponiendo un flujo de norte, lo que favorecerá la acumulación de nubes en la vertiente cantábrica y comarcas septentrionales, con lluvias y alguna tormenta ocasional.