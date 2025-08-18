Adiós a Mercadona: el supermercado anuncia el cierre de esta tienda para introducir una novedad

Mercadona se ha vuelto un imprescindible para los españoles. Leer que cierra una tienda puede provocar un pequeño susto, sobre todo por el miedo de que sea nuestro Mercadona de confianza.

En esta ocasión quienes tendrán que decir adiós a Mercadona durante unos meses, son los vecinos de Jaca (Huesca). La cadena ha anunciado que va a instalar una novedad, y para la reforma el supermercado estará cerrado hasta diciembre.

La fecha exacta del cierre será el próximo 23 de agosto, sábado; no obstante, la tienda seguirá contando con aparcamiento para 148 vehículos, con cuatro plazas para vehículo eléctrico.

Puerta de acceso del Mercado de Jaca. Mercadona

El cierre del Mercadona de Jaca, se debe a una reforma para instalar la sección Listo Para Comer. Una novedad que ya en Zaragoza se encuentra en varias tiendas de la cadena.

En la obra participarán 26 proveedores, que darán empleo a 500 personas, la inversión prevista es de 3.000.000 € aproximadamente, y se instalarán 44 kW de energía fotovoltaica.

El Mercadona de Jaca cuenta con 46 trabajadores, estos serán recolocados en otros centros de Sabiñánigo, Huesca y Binéfar durante la reforma para cubrir las necesidades de la zona y después volverán a este centro.

La principal novedad es que, tras la reforma, la tienda contará con Listo para Comer, con un espacio de 4 mesas y 19 sillas, en las que los ‘Jefes’ (clientes) podrán consumir el plato recién preparado y acompañarlo con bebidas frías.

Listo para comer

Cocinar todos los días cuando se trabaja, es casi misión imposible. Muchos trabajadores optan por cocinar el fin de semana grandes cantidades y congelar los tuppers. Sin embargo, a menudo o se olvida descongelar la comida, o apetece comer algo diferente, caliente y rico.

La nueva sección de Listo para comer de Mercadona, que cada vez más está presente en sus supermercados, supone una gran solución para los que van con prisas, o para los que no tienen mucha 'maña' en la cocina.

Sección Listo para comer Mercadona

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, es constante la apuesta de Mercadona por innovar y mejorar el surtido, ofreciendo actualmente desde entrantes y aperitivos como las croquetas y la ensaladilla rusa, hasta platos principales como arroces y pasta, además de hamburguesas y bocadillos.

La elección de los platos la hacen de la mano de los ‘Jefes’ con los que aseguran desde Mercadona "tenemos muchas pruebas en nuestros centros de coinnovación, lo que creemos que es la clave del éxito de Listo para Comer", sentencia desde la empresa.

Además, a esta amplia oferta de surtido, en las tiendas que tienen sección Listo para Comer se suma el servicio de bebida fría, que se concreta en refrescos, cervezas, agua y otras bebidas en diferentes tamaños.

El horario de la sección Listo para Comer es el mismo que el de la tienda, de 9.00 a 21.30. Los productos cumplen los controles de calidad y sanitarios que establece la ley. Los proveedores de los platos son muchos y están repartidos por toda España.