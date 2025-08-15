La desconocida piscina natural cerca de Zaragoza perfecta para este verano: "La cascada dentro de la gruta es impresionante"

Si este verano buscas un plan refrescante, diferente y lejos de las aglomeraciones, la ruta del nacimiento del río Martín y los hocinos de Las Parras de Martín, en la provincia de Teruel, reúne todos los requisitos.

En esta ruta, encontramos una piscina natural perfecta para refrescarse en verano, en un entorno ideal para los que disfrutan de la aventura y la tranquilidad. Más o menos, en una hora y media en coche desde Zaragoza se llega a Utrillas donde empieza el recorrido hacia la 'piscina'.

No es casualidad que en foros y reseñas abunden opiniones como “Perfecta para hacer con niños” o “La cascada dentro de la gruta es impresionante”. Esta excursión, todavía poco conocida, combina senderos sencillos, cascadas de postal, cañones fluviales y rincones que parecen sacados de un cuento.

Un comienzo entre cascadas y leyendas

La ruta se inicia en el barrio rural de Las Parras de Martín, en plena comarca de las Cuencas Mineras de Aragón. Tras dejar el coche cerca de antiguos corrales de piedra, un paseo de apenas un kilómetro conduce a El Chorredero, una impresionante cascada que marca uno de los nacimientos del río Martín. Desde el mirador natural, "las vistas son espectaculares" explican en el blog 'Punto de Partida Aragón'.

Quien quiera prolongar la experiencia puede ascender por el cerro hasta la Cueva de las Brujas, explorando túneles y oquedades, y llegar al kilómetro cero del sendero GR 262, gran ruta que recorre el curso del río.

Hocino de la Rambla, Teruel. wikiloc

La excursión se puede hacer andando o en coche hasta Martín del Río, desde donde parte un sendero que bordea el embalse de Las Parras. Este tramo permite descubrir la necrópolis de El Pajazo, con tumbas antropomorfas excavadas en roca y restos de un antiguo abejar, vestigios de un pasado rural milenario.

Pronto se llega a los tramos más espectaculares: los hocinos del río Martín.

Hocino del Pajazo : cañón con una caída de agua de 14 metros que se observa desde un mirador.

Hocino de las Palomas: pasarelas de madera, grutas y paredes verticales que transforman el paseo en una aventura fluvial.

En verano, las pozas naturales que salpican el recorrido ofrecen la oportunidad de darse un baño en plena naturaleza, siempre con prudencia y respetando el entorno.

Ya sea como ruta de ida y vuelta o enlazando Las Parras de Martín con Martín del Río, este recorrido combina biodiversidad, patrimonio y paisajes únicos. Perfecta para familias, parejas y viajeros que buscan refrescarse, desconectar y descubrir una joya natural de Teruel.

Teruel es una provincia por descubrir y para disfrutar; eso sí, si nos animamos a hacer excursiones, aunque el final de la ruta termine en una preciosa piscina natural, es imprescindible llevar agua en la mochila, comida, crema solar y una buena gorra para protegernos del sol.

Gran parte del camino se hace sobre el río, pero en estos días calurosos, es imprescindible tomar todas las precauciones posibles.