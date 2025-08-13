Pedro, hostelero con 17 años de experiencia, reabre una terraza en Zaragoza tras meses cerrada: "Puedes traer la cena de casa"

Cuando reabre un lugar al que los vecinos le guardaban tanto cariño, la alegría es inmensa. Por eso, la reciente apertura de El Balcón de Las Fuentes es una gran noticia. El pasado viernes 8 de agosto, Pedro subió de nuevo la persiana de esta mítica terraza (desde 2017) ubicada en el parque Las Glorietas de Goya, en el barrio de Las Fuentes.

La terraza llevaba cerrada desde el pasado mes de octubre, cuando el anterior propietario puso fin a su etapa allí al acabar la temporada (que suele ser de abril a octubre). Así pues, Pedro, con 17 años de experiencia en la hostelería, decidió coger el relevo y devolver la vida a un sitio tan querido por los vecinos. “Funcionaba muy bien”, justifica al hablar de su nuevo reto.

Debido a ello, el nuevo dueño reconoce que va a mantener el mismo nombre y la misma esencia, dando su toque personal. Y es que Pedro quiere decorar la fachada con un mural con letras de canciones de Kase.O o Amaral.

También tiene esa idea en cuanto a la carta: “Quiero mantener la misma línea de cocina, pero voy a cambiar los bocadillos y las tostadas. Por ejemplo, las patatas rockeras van a ser pistacheras”, explica.

No obstante, será más adelante cuando incluya estas opciones. “Al haberme dado la licencia tan tarde y abrir en un mes flojo de clientela, estoy yo solo. Todavía no he contratado a alguien ni he abierto la cocina”, detalla.

De momento, los vecinos que se acercan hasta allí pueden disfrutar de tomarse algo en la terraza y pronto Pedro tendrá todos los licores para hacer cócteles. Pero, si lo que quieren muchos es poder picar algo o cenar, también pueden hacerlo.

“La gente se queda en la terraza y se trae sus cosas de casa o pide por Glovo. Yo no tengo ningún inconveniente. Todo lo contrario. Entre que les llega la cena y se la comen, son dos o tres rondas. Y me está saliendo bien”, manifiesta el gerente.

Incluso, lo ha anunciado así: "Tenemos la cocina de vacaciones. Tráete la cena de casa, de Glovo o de tu suegra. Nosotros ponemos la terraza, las bebidas y el buen ambiente".

Tan solo han pasado unos días desde que abrió, el viernes pasado, pero el hostelero está muy contento con la recepción. Sin embargo, es consciente de que será en septiembre cuando más gente se entere de la apertura y acuda a la terraza. “En septiembre abriremos con muchas ganas”, subraya al respecto.

Clientes satisfechos

En apenas cinco días abiertos, son varios los que ponen en valor el servicio o la ubicación de la terraza.

“La mejor terraza para las tardes/noches de verano. Pedro es un verdadero encanto y un pedazo de profesional. El calor se pasa de otra manera en el Balcón de Las Fuentes en el que te acompaña tus consumiciones con un bol de palomitas. ¡Mi lugar favorito sin duda!”, apunta una cliente a través de las reseñas de Google.

“Un lugar perfecto para pasar un buen rato al aire libre. La terraza es amplia, con muchas mesas y un ambiente muy agradable para disfrutar con amigos o familia. El servicio es rápido y atento, y hay muchísimas opciones de bebida para todos los gustos. Aunque ahora no tienen cocina, ¡puedes llevarte lo que quieras para comer y disfrutarlo allí sin problema! Sin duda, un sitio al que apetece volver una y otra vez”, señala otra vecina.