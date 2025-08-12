El pueblo que todos quieren para vivir en Aragón, según la IA: "Vecinos amables y calidad de vida en un entorno natural"

Dejar la gran ciudad e irse a vivir a un pueblo es una corriente que se disparó con la llegada de la pandemia en 2020, pero ha quedado de manifiesto que esta “moda” continúa al alza. Son muchos los que se decantan por la tranquilidad y la paz del medio rural, donde también hay ofertas de trabajo y viviendas más baratas.

No obstante, la decisión de irse a vivir a un municipio no es fácil en Aragón, pues hay muchos entre los que elegir y es algo en lo que las preferencias de cada uno influyen. Algunos prefieren un lugar cerca de la capital, de mayor tamaño, otros lejos del ruido y de la gente…

Aun así, existe la opción de preguntarle a la Inteligencia Artificial, en este caso, desde EL ESPAÑOL DE ARAGÓN le hemos preguntado a la herramienta ChatGPT cuál es el pueblo de Aragón en el que todo el mundo quiere vivir.

Pese a que da también otras opciones, ChatGPT se decide por Aínsa, un pueblo de Huesca, ubicado en el Pirineo aragonés. Es considerado uno de los más bonitos de España, que fue reconocido en noviembre de 2024 como 'Best Tourism Village' por la Organización Mundial del Turismo. Este galardón destaca a localidades que promueven el turismo de manera integral, respetando tradiciones y fomentando el desarrollo sostenible.

Aínsa es una localidad con algo más de 2.000 habitantes, aunque, dado el turismo, en verano recibe hasta 12.000 visitantes. Además, se sitúa cerca de grandes núcleos, a 1 hora de Barbastro o Jaca o a menos de 2 horas de Huesca.

La villa medieval de Aínsa es un tesoro histórico enclavado en la confluencia de los ríos Ara y Cinca, bajo la imponente silueta de la Peña Montañesa. Este encantador rincón del Pirineo aragonés parece detenido en el tiempo, con su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico.

¿Por qué lo elige la IA?

Uno de los factores que destaca ChatGPT de Aínsa, es su equilibrio. Y es que este pueblo es un mix de ingredientes excepcionales: belleza medieval, un ambiente acogedor, servicios esenciales y rodeado de naturaleza.

Con todo ello, según defiende la IA, Aínsa cumple con los requisitos para vivir. Además, esta herramienta también lo considera como el pueblo donde se vive más feliz de toda la Comunidad. “El secreto está en la amabilidad de los vecinos, la calidad de vida, el entorno natural y una fuerte identidad cultural”, detalla.

Por su parte, Perplexity, otra herramienta de IA, señala que este rincón pirenaico dispone de centro de Salud con servicio de Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría y Enfermería. Hay escuela, cuartel de Guardia Civil y una gran oferta de ocio que suman muchos puntos para ser la mejor opción a la que mudarse.

Además, este lunes 11 de agosto, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe avanzó en la construcción de 22 viviendas de alquiler asequible. Se trata de un hecho muy destacado porque la falta de vivienda es algo que está impidiendo al municipio crecer todavía más y que se llevaba persiguiendo años.