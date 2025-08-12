Un famoso restaurante de Zaragoza busca nuevo inquilino: "Es uno de los mejores sitios para comer en el barrio"

Durante este verano en Zaragoza, a pesar de que muchos abandonan la ciudad, los vecinos han podido celebrar la apertura de numerosos establecimientos. Una cervecería alemana en la calle Heroísmo, varios bares de barrio, un restaurante con menú degustación, otro local de la cadena italiana La Mafia o diferentes tiendas de ropa tanto en GranCasa como en Puerto Venecia o La Torre Outlet. No obstante, de todas ellas, la llegada de Primark ha sido la principal noticia.

En definitiva, el movimiento no cesa en Zaragoza. Pero igual que algunos abren, otros cierran, o al menos, se despiden. Así pues, uno de los restaurantes más conocidos del barrio del Actur, ha anunciado su traspaso.

Se trata del bar-restaurante El Allar, ubicado en la calle María Zambrano, 21, un lugar muy conocido en la zona y con una clientela fiel de trabajadores y vecinos. Y es que pocos vecinos del Actur no habrán pasado nunca por allí a desayunar, comer o tomar algo.

Cuenta con una carta muy variada, y entre otros, destaca por el menú del día con comida casera y buena relación calidad-precio o por su plato estrella, los champiñones rellenos.

Julio, su propietario, pone fin a su etapa al frente de este negocio por jubilación y con la esperanza de que alguien coja su relevo, ha puesto en traspaso el establecimiento. Así aparece en el exterior del restaurante, donde se puede leer el anuncio con números de teléfono de contacto y otro cartel al lado en el que explica que es “por jubilación”.

Por ahora, el local está cerrado, aunque este cierre no es definitivo todavía, sino que la persiana está bajada por descanso vacacional del 11 al 26 de agosto, ambos inclusive.

Anuncio de traspaso

Por otro lado, en el portal Nookoo aparece más información sobre El Allar, publicada a finales del mes de julio.

Aquí se describe como una “oportunidad única por su excelente ubicación”, además de resaltar que es un negocio en pleno funcionamiento con una “larga trayectoria consolidada” y preparado para continuar con la actividad.

La información del anuncio destaca que se encuentra frente al edificio WTCZ y DKV, muy cerca de la parada del tranvía. “Zona de gran paso y visibilidad, ideal para mantener e incluso ampliar la clientela habitual”, añade.

Como características, el local tiene una superficie total de 400 metros cuadrados, con 25 mesas de terraza, 15 cubiertas con porche y 10 al aire libre.

Apunta que el precio del traspaso es de 275.000 euros, mientras que el alquiler mensual es de 4.000 euros al mes.

Exterior del restaurante El Allar. E.E

Un lugar muy querido

El bar-restaurante El Allar cuenta con una puntuación de 4 sobre 5 estrellas en Google, con comentarios diversos, en su mayoría muy positivos y destacando la comida y el servicio recibido.

En total son más de 700 las reseñas.

“Hacía años que no estábamos en este restaurante y lo recordábamos con agrado. Hemos vuelto para comer el día de Navidad y sigue manteniendo el nivel de hace tiempo. Buena comida y abundante. Quedamos satisfechos y repetimos para Año Nuevo. Volvimos a comer muy bien. Excelente relación calidad-precio. El personal muy atento y amable. Muy recomendable”, destacaba un comentario.

“El servicio es muy atento y con la rapidez necesaria, la carta suficiente de extensión y los platos bien servidos. No se pasa hambre. La calidad de los productos muy buena y la cocina excelente”, apunta otra reseña.

Incluso, algunos reconocen que es uno de los mejores sitios para comer en el barrio del Actur, igual que valoran la terraza o el lugar tan acogedor.