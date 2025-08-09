El zaragozano Miki Nadal no se corta con su hermano en pleno directo de 'Zapeando': "Si te duermes, que no se te vea"

Miki Nadal presentó este lunes 4 de agosto el programa de 'Zapeando' más acompañado que nunca. El cómico, que está presentando el programa de laSexta durante las vacaciones de Dani Mateo, tuvo entre el público a parte de su familia, lo que garantizó una emisión llena de humor y guiños.

Así, entre los asientos del público, se encontraban el hermano, la cuñada, la sobrina y una amiga del actual presentador. Además, en los asientos del programa estaban sus compañeros Mónica Cruz, María Gómez, Quique Peinado y Maya Pixelskaya, quienes no dudaron en hacer algún comentario de la situación.

El arranque de la tarde comenzó con el habitual humor del conductor y de los 'zapeadores', quienes recordaron que están cada vez más cerca del programa 3.000. Pero los comentarios dirigidos a los familiares no tardaron en llegar, siendo Miki el encargado de presentar a su familia.

El parecido físico con su hermano llegó como la primera broma: "Sois iguales, eh", comentó María Gómez. "Somos iguales", afirmó el presentador ante unos compañeros que no dudaron en continuar la broma. "¿Quién es el mayor?", preguntaron, a lo que Nadal contestó: "El mayor es él".

En ese mismo momento, el zaragozano no dudó en mandarle una indirecta a su hermano: "Por favor, si te duermes que no se te vea que estás en plano", bromeó el presentador.

Ante las risas del público, Miki continuó con su humor con el resto de los acompañantes: “Mi cuñada es la típica que dice que conoce a dos o tres que lo harían mejor y más barato que yo", ironizó el presentador.

Para su sobrina también hubo algún comentario, destacando que ella "ya es una profesional de la televisión y valora todo lo que hago", comentó, para después agradecerles que vinieran desde Zaragoza para asistir al programa de Atresmedia en Madrid.

Cómico aragonés

Miki Nadal (Zaragoza, 1967) es uno de los cómicos más conocidos en Aragón. Se crió en la localidad de Pedrola y actualmente vive en Madrid. Lleva más de una década en Zapeando y ha pasado por diferentes puestos en la mesa del programa.

Pero su carrera profesional comenzó hace mucho más tiempo. Ha estado en programas como El Informal o MasterChef Celebrity y varios de entretenimiento, siempre destacando por su humor. A su trayectoria se le une experiencia como presentador, locutor y actor.

Además, es padre de tres hijas, siendo la segunda, Galatea, la que más llama la atención por su original nombre, que significa "blanca como la leche". Es tan singular que solo hay 65 personas que se llamen así en España.

Miki Nadal también es padre de Carmen y Ángela, y además de ser conocido por su talento profesional, también lo es por mostrar un gran cariño a todas sus hijas a través de las redes sociales.