Un matrimonio busca triunfar en España con su exitosa marca nacida en México: "Nos costó un año dar con la fórmula"

Lo que comenzó siendo “un proyecto soñado”, ha terminado siendo una bonita realidad para el matrimonio formado por Miguel y Ann-Sophie. Esta pareja de emprendedores ha conseguido posicionarse en los mejores supermercados y establecimientos con su Santa Brisa Margarita, un cóctel auténtico, con productos naturales y una esencia que rememora el Acapulco de los años 60.

Santa Brisa Margarita nació en México hace un año y ya se ha expandido a Los Ángeles y Miami, pero ahora quiere encontrar su lugar en España. En concreto, desde este verano ya se puede encontrar en Madrid, Baleares y Zaragoza, la ciudad natal de Miguel, y esperan que después del verano puedan unirse a la lista Barcelona y más localidades.

No obstante, hasta llegar a este punto, la pareja ha tenido que trabajar sin descanso durante mucho tiempo. De hecho, el proyecto comenzó hace tan solo un año y, anteriormente, ambos habían sido emprendedores.

“Ann-Sophie tiene una gran experiencia en el mundo de la moda, trabajando desde grandes empresas como Chanel o Louis Vuitton hasta marcas independientes. Yo, por otro lado, siempre he estado en el mundo de la creación de startups tecnológicas en Europa y Latinoamérica”, resume Miguel sobre su trayectoria.

Sin embargo, ambos habían querido siempre emprender juntos y hacer su “proyecto soñado”, que era su propia margarita.

Santa Brisa Margarita.

“Hemos vivido cinco años en México. Desde el primer día nos hemos sentido súper acogidos. Nos abrieron todas las puertas de sus casas, compartieron su comida, su cultura y sus vidas con nosotros. Esta generosidad nos marcó mucho y queríamos crear una marca que transmitiera estos valores”, señala Ann-Sophie.

De esta forma, como amantes de la margarita, comenzaron a buscar sobre su origen: “Hay muchas historias sobre dónde se inventó, pero lo que es seguro es que se volvió famosa en Acapulco, en los años 60”. “Queremos transmitir esa nostalgia sobre aquellos días, además de mantenerlo vivo”, añaden.

Miguel y Ann-Sophie, fundadores de Santa Brisa Margarita.

Conociendo su historia, Miguel y Ann-Sophie fueron formando su producto, aunque encontrar la mejor fórmula para su receta costó más de un año. “Colaboramos con uno de los mejores cocteleros de la Ciudad de México. Tuvimos la suerte de poder trabajar con un restaurante Estrella Michelin. Y también viajamos por todo el país en busca de los mejores ingredientes, mano a mano con los mejores maestros tequileros”, describen.

Y es que Santa Brisa Margarita es la unión de un tequila artesanal 100% de agave, un licor de naranja, con naranjas de Yucatán, limas naturales para el zumo. En definitiva, un conjunto de ingredientes para conseguir un producto equilibrado y fresco que respetase la margarita auténtica.

Tanto el producto como su presentación están cuidados al detalle y la botella de Santa Brisa es un lujo. “La botella está inspirada en Acapulco, en los clavadistas que saltan de la quebrada (una roca). Es un símbolo y lo siguen haciendo a día de hoy”.

Una gran acogida

“Ciudad de México fue el punto de partida, pero la marca no tardó en expandirse a Los Ángeles y Miami. La recepción ha sido muy buena, ya que la gente está apreciando tener un producto preparado con ingredientes naturales y de alta calidad. Hoy estamos presentes en algunos de los supermercados más selectos, incluyendo Erewhon, un referente en productos orgánicos y de alta calidad. Nos sentimos muy orgullosos de estar ahí”, detalla Ann-Sophie.

“A este supermercado van a comprar Hailey Bieber o las Kardashians”, bromea por su parte Miguel.

De esta manera, desde este verano han dado el paso al mercado español: “Hay una oportunidad muy buena, la gente está más abierta a probar cosas nuevas, hay más interés. Estamos empezando a entrar en más sitios, posicionándonos en establecimientos de renombre”.

“Llevamos pocos meses en España, pero hemos tenido buena aceptación, eso conlleva expectativas altas y mucho trabajo”, reflexionan. Así pues, desde que lo anunciaron empezaron a recibir pedidos online y casi no estaban "ni preparados".

Por el momento, ya se puede encontrar Santa Brisa Margarita en puntos de Madrid, Zaragoza y Baleares, pero el matrimonio espera después de verano empezar en Barcelona y el resto de España.

“Queremos traer la margarita auténtica a todas las barras de España. Está muy de moda todo lo mexicano y el mundo del coctel, pero no todos los sitios son capaces de adaptarse a esta tendencia. Por eso queremos facilitarlo”.

Además, para Miguel es especial poder tener triunfar en Zaragoza, una ciudad que sirve como test para las empresas: “Si funciona en Zaragoza, funciona en toda España”, pero que a su vez, es su hogar. “Es muy emocionante para mí llevar algo que hemos traído de otros lados, de vuelta a casa”, concluía el emprendedor.