Noelia, heladera de Zaragoza (50 años), en plena ola de calor: "La gente sale menos, pero vendemos más"

Con el verano, las ganas de estar en una terraza, tomar algo fresco y, cómo no, comer un helado, aumentan. Es una realidad que en la época estival, las heladerías son uno de los locales que ven crecer sus ventas a medida que suben las temperaturas. 'Helados Tortosa', ubicada en la calle Don Jaime I, es una de las heladerías que ha llegado a tener largas colas durante los días más calurosos. En Zaragoza, son muchas las heladerías que ya han notado este incremento. De hecho,que ha llegado a tener largas colas durante los días más calurosos. Aumento de clientes

Noelia Gericó (50 años), dueña del establecimiento, tiene clara la relación entre calor y ventas: "Estos días se venden más helados", afirma. Sin embargo, subraya que la preferencia cambia con la temporada: "Los sabores afrutados ganan frente a otros más densos, como el de sabor a turrón", recalca Noelia.

Aunque en una ola de calor parece que las personas se quedan en casa, la realidad es que las ventas no disminuyen, sino que cambia la franja de horario para vender: "La gente sale menos en la hora central del día, pero más por la noche", afirma Noelia. En esta misma línea, Noelia cuenta que la realidad es que lo que más se pide ahora es "el granizado o la horchata", ya que las personas prefieren beber y refrescarse. De este modo, durante los días más calurosos, no es el helado el producto que más se vende. Creatividad y artesanía

Este establecimiento lleva desde 1935 elaborando helados artesanos con recetas originales y propias. Las largas colas que se forman durante los días de máximo calor, también impulsaron hace un par de años a la instalación de 'kioscos' para que las personas pudieran hacer su pedido de manera autosuficiente, y ahorrarse esas filas de espera.

Además, el éxito de ventas durante el verano, hizo que hace un par de años el local se ampliara con mesas en el interior, y poder abrir en invierno. De modo que, como cuenta Noelia, aunque el local funcione durante todo el año, en verano el negocio crece aún más.

El interior de la heladería. E.E

Pese a que el éxito de un helado varía según la temporada, los sabores de frutas, limón o mango nunca fallan, pero también destacan los clásicos como el chocolate o el yogurt. Sin embargo, 'Helados Tortosa' va más allá. Según la dueña, tiene suerte de que sus clientes sean "atrevidos" y se arriesgen "con sabores extraños". Esto le permite experimentar con nuevos sabores en esta época y ser creativa que es lo que le apasiona: "Ahora mismo tenemos en vitrina el helado de cerveza radler y ámbar, que este verano está siendo un boom, y en poco sacaremos uno de garnacha", ha afirmado.

Los sabores de helado del local 'Helados Tortosa'. E.E

En este local todos los productos son artesanos y para todas las personas: desde celíacos, diabéticos o veganos. Noelia cuenta que ella elabora todos los helados, cada uno con su fórmula, y una materia prima muy seleccionada, ya que es "totalmente contraria a la utilización de pastas".