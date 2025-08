Una famosa panadería de Zaragoza abre su octavo local: "Se nos conoce por nuestras palmeras artesanas"

La famosa panadería-pastelería Bakery&Cakes sigue creciendo en Zaragoza y prepara el desembarco de su octavo local. La nueva apertura se espera a mediados del mes de septiembre, a la vuelta del verano, en la avenida Francisco de Goya, 75. En concreto, el nuevo Bakery ocupará el lugar que en su día regentaba la mítica tienda de ropa de comunión, Modas Marilen.

Así pues, la nueva panadería-pastelería tendrá una ubicación privilegiada, ganando cercanía con todos los vecinos de Zaragoza. En ese sentido, cabe destacar que Bakery ya se encuentra en ubicaciones variadas de la ciudad como en las calles Pedro María Ric, Joaquina de Vedruna, Juan Pablo Bonet, Jerónimo Zurita o en el centro comercial de Aragonia.

Al frente de esta empresa, y, por tanto, responsable de su éxito, está Carlos Arpón, quien mantiene intacta la ilusión ante cada nueva apertura, además de su socio David Iglesias.

“Tengo la misma ilusión y el mismo miedo. Las dos cosas. Hasta que uno no abre, no sabe lo que va a ocurrir. Aunque puedas pensar que es una buena ubicación y que va a funcionar, hasta que no abres y dejas transcurrir unos meses, no sabes si el negocio va a funcionar. A nosotros ya nos conoce mucha gente, estamos muy bien posicionados a nivel de calidad del producto, pero cada apertura es una aventura”, resume al respecto el empresario.

Muffins de Bakery&Cakes.

De hecho, Arpón confiesa que no planea en concreto su expansión, sino que va surgiendo. “Siempre estamos en crecimiento, cuando vemos un buen local, no dejamos pasar la oportunidad. No es que estemos como locos buscando nuevas aperturas, pero cuando hay un local que nos parece interesante, nos animamos”, explica.

A falta de algo más de un mes para abrir sus puertas, el dueño reconoce que confían mucho en la zona y en los clientes y que cuentan con la experiencia para que todo vaya bien.

Zona de degustación

Además, como novedad con otros de los Bakery de Zaragoza, en este habrá zona de degustación. “Muchas de las tiendas que tenemos son take away, con todo para llevar, con los famosos bancos de la fachada. En esta ocasión, habrá un espacio para degustar productos dentro del propio establecimiento”, resumen.

Así pues, valora que su local dé la opción de elegir: “A la gente le gusta ese rato de quedarse allí sentado. Si lo quieres solo para ir de camino a la oficina, también puedes”.

Con la calidad como sello de identidad, Arpón destaca algunos de sus productos: las palmeras artesanas, la empanada o los hojaldres, y por supuesto, los panes artesanos. Igualmente, pone en valor los productos para las festividades como el roscón de Reyes o los mantos del Pilar. A estos se suman sus bocados, tartas, muffins o cookies. Todo hecho desde su obrador.

No obstante, más allá de la pastelería y repostería, en Bakery&Cakes se cuida mucho el café: “Es importante para nosotros porque es un complemento para toda la bollería. Tiene que estar todo al mismo nivel”, justifica.

Será a través de todos ellos con los que tratarán de conquistar a los vecinos de esta nueva zona, para seguir creciendo como una de las panaderías-pastelerías por excelencia en Zaragoza. “Los planes de futuro son seguir con las aperturas, creciendo como hasta ahora, de forma sostenida”, finaliza el responsable y gerente.