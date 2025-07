Una vecina no se muerde la lengua y critica el nuevo parque de Aragón: "Es un peligro, los niños pueden cruzar la carretera"

Hace poco más de un mes que se estrenó el nuevo parque de la Avenida de Aragón de Alcañiz (Teruel) tras una reforma integral que ha durado casi once meses. Desde su inicio, esta obra ha generado mucha controversia y debate en la ciudad, porque no todos los vecinos ni partidos políticos estaban conformes con esta reforma.

El parque de la Avenida ha sido un icono y seña de identidad de la ciudad. Además, tenía un parque infantil de tráfico donde los niños que iban con sus bicicletas, podían conocer las normas básicas de seguridad vial. También contaba con zonas de sombra debido a los árboles adultos y un vallado perimetral, que permitía tener a los niños vigilados.

La nueva reforma ha eliminado por completo el circuito de tráfico y el vallado. Sin embargo, el suelo de hormigón se ha sustituido por superficies más naturales y se ha puesto caucho reciclado para las zonas de juego. También cuenta con varias fuentes de agua potable y bancos.

Pero las críticas no han tardado en llegar. Sara, una vecina de la localidad asegura que "falta mucha sombra y ahora en verano cuando los niños se tiran por el tobogán se queman". Es cierto que, se han plantado varios árboles y arbustos, pero empezarán a dar sombra en unos meses.

A este problema, se le suma la falta de vallado perimetral: "El parque no está vallado, lo que representa un peligro ya que los niños pueden salir corriendo y cruzar la carretera", dice tajante. A lo que añade: "si vas con más de dos niños es fácil perderlos, tienes que estar encima de ellos todo el rato”. “Nosotros estuvimos allí el sábado con nuestras dos hijas y fue una locura", asegura.

La crítica también se extiende a la falta de zonas de juego, "a pesar de la gran cantidad de espacio que hay, las zonas de juego están todas muy juntas", dice esta vecina. Además, añade que faltan zonas de juego: "hay dos columpios, uno de ellos de bebés, una pirámide y el tobogán".

Este nuevo espacio cuenta con un aseo público. "Me parece una idea estupenda, deberían de poner más por el pueblo" dice Sara. Sin embargo, explica que "ya había uno en el antiguo parque, se podría haber aprovechado mejorando la zona". "No me acaba de convencer, es un espacio abierto no un parque", concluye.