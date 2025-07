Apertura confirmada: llega a Zaragoza la nueva tienda de una de las marcas de zapatillas más populares

Buenas noticias para los amantes de las zapatillas. Llega a Zaragoza una reconocida marca francesa especializada en sneakers y moda urbana. Esta firma continúa su expansión en España con la apertura de una nueva tienda en el centro comercial Puerto Venecia, en Zaragoza.

Esta será la segunda tienda de la cadena en la capital aragonesa, junto con la que ya hay en el centro comercial GranCasa. De este modo, esta empresa sigue consolidando su apuesta por el mercado nacional con más de 25 tiendas repartidas por todo el territorio.

La nueva apertura se trata de Courir, referente en Francia desde 1980 que aterrizó en España en 2018, y en ciudades clave como Madrid o Barcelona, destacando en el mundo de las zapatillas. Su objetivo desde hace unos años es ser un referente 'sneaker' de moda.

La marca parisina colabora con principales marcas como Nike, Adidas, Puma o New Balance, entre muchas otras. Conocida también como deportivas running, han sabido crear su propia identidad con una amplia red de seguidores y millones de ventas.

Las opiniones de la tienda en GranCasa son en su mayoría positivas. Desde comentarios de usuarios como: "El precio de las deportivas muy razonable, así que recomiendo al 100%". U otros: "Me compré unas zapatillas encargadas en la tienda y hoy he ido a recogerlas, me encantan".

Para aquellos impacientes o que quieran echar un ojo ya a la oferta de este nuevo local, también está disponible en la página web donde hay una amplia variedad de artículos.

De hecho, cuenta con todo tipo de modelos para combinar con cualquier prenda. Las zapatillas ofrecen una amplia gama de colores y suelen tener un precio aproximado de entre unos 60 y 130 euros con muchas ofertas.

No solo oferta una gran selección de diferentes modelos de zapatillas. Esta marca también trabaja con prendas y accesorios como camisetas oversize, sudaderas con capucha, pantalones cargo o chaquetas técnicas, tanto para hombres, mujeres o niños.

Puerto Venecia da la bienvenida al calzado sneakers

El nuevo local va a estar ubicado en la segunda planta del centro comercial Puerto Venecia, donde se situaba la tienda de hogar Zara Home. La sustitución no tardó en llegar y actualmente se encuentra el cartel que anuncia su próxima apertura.



El centro comercial más grande de España sigue incorporando nuevas marcas atrayendo a personas de todas partes del país. Puerto Venecia ha abierto sus puertas a otras marcas como Ale-Hop, Mango Teen, New Yorker o MGI lo que aumenta la variada oferta de este complejo.

En el caso de Courir, será en agosto cuando se podrá empezar a visitar la tienda. Aunque no hay una fecha fija, los amantes de esta marca ya pueden anotar en su agenda este mes.