Leo, 20 años, propietario de un nuevo bar en Zaragoza: "No va solo de ganar dinero, va de traer algo que no existía"

Emprender es una decisión complicada, incluso se podría decir que es solo para valientes. Valientes como Leo, un joven de 20 años que ha abierto su propio bar en el Casco Histórico de Zaragoza. Con ambición, ilusión y mucho trabajo, consiguió montar su negocio, el cual vio la luz hace tres meses (el pasado marzo).

Se trata del bar Triana, ubicado en pleno centro de la ciudad, en la calle Contamina, número 9, y que ofrece música en vivo, tardeos flamencos y copas para disfrutar también de la noche. Una propuesta única en Zaragoza y para la que el público responde habitualmente.

Tras los primeros meses de asentamiento, hace unos días, Leo, el propietario, publicaba un vídeo en sus redes sociales (TikTok e Instagram) contando su aventura. “Soy Leo, un chaval de 20 años que se cansó de currar para otros. Me he abierto un local, no uno cualquiera, un bar diferente, un sitio con alma. Bar Triana. Flamenco, copas, noches que no se olvidan y una energía que solo puede salir de alguien que lo está dando todo”, presenta la propuesta.

“Esto no va solo de ganar dinero, va de traer algo nuevo a Zaragoza, algo que no existía”, defiende el joven emprendedor.

“Sí, los primeros meses son duros. Agobios, dudas, horas sin dormir, pero os juro que está funcionando y va a funcionar. No hay marcha atrás. Vais a oír de Triana y vais a oír de mí. Nos vemos en el bar”, explicaba y aseguraba con confianza de su negocio.

En cuanto a la decoración de lugar, se trata de un rincón único y especial, un bar con alma y mucho arte, y con esa esencia andaluza que hace honor al nombre.

Además, Leo insiste en que Triana “no es de viejos” y es el sitio perfecto para celebrar cumpleaños u otros eventos. En ese sentido, en otro vídeo, describe que hay juegos, chupitos, DJ, e incluso, pueden meter un caballo o montar un tablao si el cumpleañero lo desea.

El horario actual del establecimiento es de jueves de 22.30 a 3.00, viernes de 17.00 a 3.30 y sábados de 17.00 a 3.00.

No es una novedad que abra un nuevo bar en la ciudad, pero lo difícil es asentarse y permanecer en la escena. De esta forma, Leo es optimista y ambicioso y espera que su Triana sea un éxito.