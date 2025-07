El precioso pueblo del Pirineo que ha enamorado a la influencer RoenlaRed: "Parece sacado de La Bella y la Bestia"

El Pirineo aragonés es uno de los destinos más atractivos para los turistas durante el verano. Paisajes de ensueño, entornos naturales mágicos, paz y tranquilidad y un clima mucho más agradable. Un sinfín de motivos hacen que españoles y extranjeros decidan visitar rincones de la geografía oscense, y prácticamente la mayoría, quedan prendidos.

Es el caso de la influencer RoenlaRed, que ha pasado varios días visitando diferentes puntos del Pirineo de Huesca con su autocaravana, y lo ha documentado para su canal de Youtube y para su cuenta de Instagram.

El pasado 1 de junio subió un vídeo desvelando que emprendía el viaje hacia Huesca junto a su perro Harlem, donde pedía recomendaciones de lugares que no debía perderse en el norte de Aragón.

Tras cinco días descubriendo la belleza del Pirineo y algunos vídeos (reels) de su escapada al Ibón de Plan o Búbal, el pasado 10 de julio, RoenlaRed subió una recapitulación de cinco sitios que recomendaba a sus seguidores visitar al menos una vez en la vida, así como lugares donde dormir con la autocaravana y algunos restaurantes o panaderías.

"¿Te harías una ruta por el Pirineo Aragonés? Yo no lo conocía, y me he quedado enamorada. Aquí te cuento mis 5 sitios favoritos y 5 sitios en los que puedes dormir si vas en camper, autocaravana o coche personalizado. ¡Me quedan muchos sitios por visitar del Pirineo así que volveré! Y por supuesto, todos los lugares que comparto son de acceso público, pero siempre que vayas a un lugar en la naturaleza asegúrate de dejarlo igual que lo encontraste para que podamos seguir disfrutando de ellos”, escribía la influencer en la descripción de su publicación.

En primer lugar, recomienda hacer la ruta de la Cola de Caballo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, para poder disfrutar de todas sus cascadas. También menciona los municipios de Búbal y Aínsa, o hacer la ruta del Ibón de Plan.

Por último, RoenlaRed destaca Villanúa, un pueblo ubicado en la comarca de la Jacetania, en el Valle del Aragón: “No lo conocía, paré ahí por pura casualidad, pero me enamoré. Parece sacado de la Bella y la Bestia, es un pueblo precioso”, señala la influencer. Dentro de esta localidad, recomienda ver la Cueva de las Güixas, algunos senderos o incluso subir al Collarada.

No obstante, esta última actividad confiesa que no la hizo, porque hay que estar muy en forma… De hecho, el macizo tiene una altitud de 2.886 metros.

Recomendaciones gastronómicas

Además, en su vídeo da algunas recomendaciones gastronómicas. En cuanto a lugares donde sentarse a comer o tomar algo, señala tres: el restaurante Ara en Broto, el Monte Lierde en Villanúa y el Pub L’Abrevadero en Aínsa.

Igualmente, en el recorrido por el Pirineo es imprescindible probar las panaderías de los pueblos. Así pues, Rocío pone en valor las de Panticosa y la de Villanúa.