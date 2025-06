José Luis Sanz dice adiós a su bar de copas: "Empezamos con la movida madrileña, son 40 años y es mi vida"

La localidad turolense de Alcañiz se puso hace tan solo una semana en el mapa internacional gracias a la celebración del Campeonato del Mundo de MotoGP. Cada año, el circuito de Motorland acoge a miles de amantes del motor, quienes descubren todos los encantos de Aragón.

Sin embargo, mucho antes de que la MotoGP llegara a Alcañiz, en sus calles ya estaba instalado el Pub Camel, en la plaza Mendizábal. Hace ya 40 años que José Luis abrió su bar que es todo un referente en la zona. Ahora, el dueño se jubila, pero el Pub Camel seguirá vivo con la misma energía.

José Luis, cerca de cumplir 64 años, cuenta que lleva desde los 13 trabajando en la hostelería, pero el 31 de diciembre de 2025 dejará definitivamente la profesión. “Podría aguantar porque no estoy mal físicamente, pero ya me lo planteé el año pasado. Ahora ya vale”, confiesa.

No obstante, asegura que va a seguir uno de los camareros con el negocio, “si no pasa nada raro”: “Lleva tiempo trabajando aquí, seguirá con la misma esencia y yo lo voy a apoyar 100%. Quiero que esto siga funcionando aunque yo no esté”, añade.

Retomando el inicio de la historia, todo comenzó cuando José Luis se fue a hacer la mili a Mallorca: “Me quedé trabajando allí, pero cuando vine a Alcañiz a pasar unas Navidades, ya no volví, pero el nombre del bar viene de ahí”, relata.

“Cuando estaba en Mallorca, nuestra cuadrilla se reunía en la plaza de la Reina. Íbamos a un garito que se llamaba Camel. Cuando vine aquí y vi el sitio, me gustó, estaba también en una plaza. Le llamé igual y así han pasado 40 años”, admite.

Durante cuatro décadas, este bar de copas se ha ido adaptando a las nuevas generaciones y a las nuevas músicas. “Empezamos con la movida madrileña en el 85”, rememora. Con esa pasión por satisfacer a todo el público, José Luis ha sentido siempre el cariño de la gente: “Cuando hago cosas, el pueblo me responde muy bien. Tengo que estar muy agradecido”.

El DJ Jordi Sanz en Alcañiz.

Recuerdos

El turolense sabe bien lo que es el mundo de la hostelería, al frente de varios negocios durante su trayectoria. En esa línea, reconoce que todos le han funcionado “más o menos bien”, pero el Pub Camel fue el primero, el único que le queda y al que le tiene especial cariño. “Esto es mi vida”, suma.

José Luis Sanz ha vivido tanto en ese pequeño local (con unas 20 mesas en terraza) que le cuesta elegir un momento concreto. “Han pasado tantas cosas y tantos años…”, declara. Aun así, se acuerda de los tiempos de la pandemia, del día del confinamiento y del regreso a la actividad el 11 de mayo, cuando, junto a su mujer, fue el primero en abrir.

Su 40 aniversario

El mismo año de su jubilación, el bar cumple 40 años de vida. Así pues, el 30 de agosto va a preparar una gran celebración en la que estará el grupo ‘Los Inhumanos’ y el DJ Jordi Sanz, hijo del hostelero.

“Haremos una buena despedida en el 40 aniversario y después al final del año haremos otra con todos los clientes que me han apoyado todos estos años”, explica José Luis.

Sin duda, queda demostrado que el turolense es muy querido por clientes y camareros y para este aniversario ya hay más de 100 personas apuntadas a la comida. Además, José Luis señala que hará camisetas para todos y habrá “una buena fiesta” en la plaza.

Un adiós a la altura de lo que se merece José Luis, la razón del nacimiento y la supervivencia del Pub Camel en Alcañiz, un lugar que da vida.