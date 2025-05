Este es el barrio más seguro de Zaragoza según ChatGPT: "No conozco a nadie que le hayan atracado aquí"

En una ciudad como Zaragoza, donde la calidad de vida es un valor cada vez más apreciado por sus habitantes, la seguridad es también un criterio a la hora de elegir dónde vivir. Con una población que supera los 700.000 habitantes, la capital aragonesa es en general segura, pero tiene algunos barrios más problemáticos que otros.

Ya hablamos de la calle más peligrosa de Zaragoza, y en esta ocasión hemos querido profundizar en el barrio más seguro. Este, según ChatGPT es Montecanal, "una zona residencial situada al suroeste de la ciudad que, en los últimos años, ha ganado reputación como uno de los lugares más seguros y agradables para residir en Zaragoza" comienza la IA al ser preguntada por el asunto.

Ante la respuesta tan rápida de ChatGPT, hemos querido saber si los vecinos de Montecanal tienen la misma percepción "Yo no he tenido ningúnun problema, y no conozco a nadie que le hayan atracado aquí", nos relata Irene, que vive en el barrio desde siempre.

Lejos del bullicio del centro y de los problemas de convivencia que afectan a otras áreas, Montecanal se ha consolidado como un refugio ideal para familias, personas mayores y quienes buscan una vida más sosegada sin renunciar a los servicios y comodidades de una gran ciudad.

Montecanal es un barrio de aproximadamente 6.000 habitantes, caracterizado por viviendas unifamiliares, amplias calles y una atmósfera serena. La Avenida de la Ilustración, su arteria principal, es reconocida por albergar algunas de las viviendas más caras de la ciudad. El precio medio en el distrito Sur, que engloba Montecanal, Valdespartera y Rosales del canal es de 2.279 eur/m² según Idealista.

Montecanal

Montecanal es un barrio situado en la zona sur de la ciudad de Zaragoza, perteneciente al Distrito Sur. Limita con los barrios de Valdespartera, Rosales del Canal y Arcosur.

El barrio comenzó su andadura a finales de los años 80 comienzos de los 90. Desde las primeras casas que se construyeron, hasta la actualidad, este barrio de la ciudad ha crecido en demografía y servicios, y aún sigue haciéndolo.

Vista aérea del barrio zaragozano de Montecanal.

Actualmente, el barrio cuenta con una farmacia, supermercado, un colegio público, zonas de ocio-restauración, un espacio deportivo, entre otros servicios se encuentra muy cerca de Valdespartera por donde pasa el tranvía.

La seguridad en Montecanal es uno de sus principales atractivos. Aunque, como en cualquier zona urbana, ha habido incidentes aislados en el pasado, las autoridades han respondido con eficacia. Por ejemplo, en 2012, se desarticuló una banda responsable de 17 robos en viviendas del barrio. "Sí que me enteré de lo de los robos en una urbanización, pero eso es más organizado; en la calle nunca han robado a nadie que yo sepa", explica Irene.

Atracos o peleas en la calle son más comunes en otros barrios de la ciudad más cercanos al centro como Delicias o El Gancho. En el Distrito Sur, al ser zonas más residenciales de familias jóvenes, hay menos altercados.

Evidentemente, Montecanal no es el único barrio seguro de Zaragoza. ChatGPT lo considera el más seguro, pero en la ciudad se vive con tranquilidad en todos sus barrios, y en aquellos en los que hay más problemas, se trabaja por recuperar el orden.